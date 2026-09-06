Trotz angespannter Wirtschaftslage wächst die Dmexco 2026 laut Verena Gründel, Brand und Communications Director der Dmexco. Im Podcast t3n Arbeit in Progress gibt sie Einblicke zu Nachfrage und Planung der Marketing-Veranstaltung. Die Marketingbranche steht unter Spannung: Kreativarbeit wird schwieriger, Investitionen fließen in Künstliche Intelligenz, allerdings zahlen sie sich mitunter nicht aus. Dazu ist die wirtschaftliche Lage nicht motivierend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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