TANGERMÜNDE (dpa-AFX) - Ulrich Siegmund, der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, hat in seiner Heimat Tangermünde seine Stimme abgegeben. In Begleitung seiner Frau fuhr er am Wahllokal auf einer blauen Simson vor. Auf dem Moped war Siegmund schon im Wahlkampf immer wieder unterwegs, unter anderem für Ausfahrten mit Wählerinnen und Wählern. Nachfahren der jüdischen Familie Simson hatten stark kritisiert, dass die AfD die Mopeds in den Zusammenhang mit ihrem Wahlkampf bringt.

Siegmund ließ in Tangermünde auf sich warten und kam erst etwa zwanzig Minuten später als geplant vor dem Wahllokal an. Dort hatten sich viele Bürgerinnen und Bürger sowie Journalistinnen und Journalisten versammelt. Kurz vor der Stimmabgabe von Siegmund hatte es vor dem Wahllokal einen Notarzteinsatz gegeben. Laut Polizei musste ein Mann reanimiert werden. Ob er überlebt hat, war zunächst unklar./ija/DP/zb