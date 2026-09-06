Donald Trump hat den "größten Öl-Deal der Weltgeschichte" verkündet und meint damit den US-Zugriff auf die Öl-Reserven Venezuelas.
Und es ist wirklich ein großer Schritt, denn Venezuela verfügt mit geschätzt 303 Mrd. Barrel über die größten Öl-Reserven der Welt. Wenn die USA nun hierauf den Zugriff erhalten und damit dann insgesamt mehr als 7% aller bestätigten Öl-Vorkommen kontrollieren, könnte dies durchaus bisherige Kräfteverhältnisse rund um den Globus verschieben. Der Fokus auf den Nahen Osten würde sinken, das Gewicht "des Westens" steigen.
Der Deal zwischen Washington und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Und es ist wirklich ein großer Schritt, denn Venezuela verfügt mit geschätzt 303 Mrd. Barrel über die größten Öl-Reserven der Welt. Wenn die USA nun hierauf den Zugriff erhalten und damit dann insgesamt mehr als 7% aller bestätigten Öl-Vorkommen kontrollieren, könnte dies durchaus bisherige Kräfteverhältnisse rund um den Globus verschieben. Der Fokus auf den Nahen Osten würde sinken, das Gewicht "des Westens" steigen.
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