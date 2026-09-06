Actien-Börse

Warum schwächelt der Dax nach Rekorden gefühlt immer so schnell?Der DAX ist ein relativ kleiner Index im Vergleich zu der großen Konkurrenz, insbesondere der Wall Street. Bei einer Kapitalisierung von rd. 2,2 Bio. € bewegt sich der Tagesumsatz in bescheidenen Größenordnungen. Die fünf größten Träger des DAX waren in den vergangenen Wochen die drei führenden deutschen Techs SAP, INFINEON und SIEMENS, sodann RHEINMETALL und SIEMENS ENERGY. Deren Gesamtgewicht im DAX beträgt rund 36 %. Die größte Industriebranche in Deutschland ist der Autobau, der das genaue Gegenbild bietet: Abgestürzte Kurse bei relativ bescheidenen Umsätzen mit einem Gewicht von 3,8 % im DAX. In diesem Umfeld bildet der DAX zwar einzelne Stimmungen ab, aber nicht die Gesamtlage der Wirtschaft oder des Marktes. Daran wird sich vorerst nichts ändern. Schon kleine neue Erkenntnisse, speziell der Analysten, können also ebenso zur Beschleunigung des DAX beitragen, wie umgekehrt zum Gegenteil. Das ergibt eine hohe Volatilität. Weiteres zum DAX unter der aktuellenWann findet die Aktie von Siemens Energy einen Boden?Siemens Energy ist die Wunderaktie der deutschen Industrie. Aus dem nach der Abspaltung von Siemens vor allem durch das später eskalierte Gamesa-Desaster schwer angeschlagenen Konzern wurde Siemens Energy zum neuen Industrie-Stern der Energieszene. Das ist durchaus überzeugend. Mit der geplanten Ausgliederung eines Teils der alten Geschäfte würde sich das Profil nochmals deutlicher verschärfen, und darin steckt Fantasie. Doch wie immer: Der Kursanstieg ging insgesamt zu weit und nun beginnt die übliche Konsolidierung. Die Berücksichtigung der zukünftigen Ausgliederung gehört dazu. Erst mit den Ergebnissen zum Jahresende ist ein zuverlässiges Urteil möglich. Das ist abzuwarten.Welche Firmen profitieren, wenn die EZB kommende Woche die Zinsen anhebt?Zinsanhebungen der Notenbanken enthalten immer einen Bremseffekt. So auch jetzt. Versicherungen und Banken sind die logischen Gewinner, Firmen mit hohem Fremdkapital in der Bilanz sind die Verlierer. Aus dieser Zwickmühle kommt niemand heraus. In der Zinsanhebung steckt dann nur ein Warnsignal aus monetärer Sicht, aber keine Neueinschätzung einer Branche. Dazu bedarf es mehr als 25 Basispunkte. Erst auf längere Sicht wird der Bremseffekt neu einzuordnen sein. Dem steht gegenüber:Die Wende in der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Industrie, hängt nicht an den Zinsen oder den Punkten der sog. Reform/Agenda, sondern an der Neuaufstellung der Industrie mit dem Schwerpunkt Export. Denn ein guter Teil der deutschen Industrieunternehmen hängt in besonderem Maße vom Export ab. Dazu gehört die Inlandsproduktion als Basis und die Auslandsfertigung für die Dynamik. Die ersten Ansätze dafür lieferten die jüngsten Zahlen für Auftragseingang, Umsatz und die angekündigten Investitionen mit Schwerpunkt Ausland.