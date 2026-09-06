Wer beim Elektroautobauer BYD nur auf China schaut, sieht vor allem eins: Probleme. Entsprechend notiert die BYD-Aktie aktuell nur bei knapp 9,50 €. Aber könnte jetzt der Punkt erreicht sein, an dem Anleger den Titel auf die Kaufliste setzen sollten? Kurs unter 10 € gefallen Am vergangenen Freitag ging die BYD-Aktie bei rund 9,50 € aus dem Handel und ist damit unter die psychologisch wichtige Kursmarke von 10 € gerutscht. Eine genauere charttechnische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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