Bitcoin Prognose nach dem Jobschock: Kann BTC die 82.000 Dollar noch knacken?

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Die Bitcoin Prognose steht nach dem Jobschock auf dem Prüfstand, denn BTC fiel am Freitag innerhalb von zwei Stunden um 3,5 Prozent von 81.300 auf 78.600 Dollar. Die amerikanische Wirtschaft schuf im August 162.000 neue Stellen, dreimal so viele wie die erwarteten 55.000, und die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 16. September sprang auf 58 Prozent. Dabei hatte der August mit einem Plus von 24,9 Prozent den stärksten Monat seit November 2024 geliefert. Der Widerstand bei 82.504 Dollar liegt oberhalb, die Unterstützung bei 78.190 Dollar darunter. Analysten sind gespalten zwischen einem Ziel bei 90.000 Dollar und einem Rückfall auf 72.000 Dollar, und die Frage, wohin Kapital abwandert, wenn BTC in einer derart engen Spanne feststeckt, wird mit jedem Tag lauter.

Bitcoin Prognose zwischen Jobdaten und Fed-Entscheidung

Der Arbeitsmarktbericht vom 4. September traf den Kryptomarkt wie ein Schlag. Die 162.000 neuen Stellen übertrafen die Konsensschätzung um das Dreifache, und es war der stärkste Monat für den Arbeitsmarkt seit März. Die Zahlen für Juni und Juli wurden um insgesamt 55.000 Stellen nach oben korrigiert. Die Citigroup verschob daraufhin ihre Prognose für die nächste Zinssenkung von Oktober 2026 auf Juni 2027, wie crypto.news berichtete. Der Dollar legte zu und setzte zinslose Anlagen unter Druck.

BTC wurde bereits bei 82.400 Dollar abgewiesen, Stunden bevor die Daten erschienen. Der tägliche RSI stand bei 66,28, unter der Überkauft-Schwelle von 70, und signalisierte nachlassende Dynamik. Laut AMBCrypto stieg das Verhältnis von Exchange-Stablecoins auf Binance auf den höchsten Stand des Jahres 2026, was die Kaufkraft im Markt spürbar schmälert. Mittelfristige Halter sitzen auf Gewinnen und erzeugen Verkaufsdruck genau in der Zone, die BTC überwinden muss.

Am selben Tag flossen trotzdem 175 Millionen Dollar netto in die US-Spot-Bitcoin-ETFs, angeführt von BlackRocks IBIT. Strategy unter Michael Saylor kaufte in der gleichen Woche BTC im Wert von 370 Millionen Dollar und beendete damit eine zweimonatige Pause. Von hier aus bietet BTC etwa 5 Prozent bis zum Widerstand, während das Allzeithoch von 128.198 Dollar noch 63 Prozent entfernt liegt. Wenn die Spanne so eng bleibt, sucht Kapital, das größere Bewegungen braucht, jenseits der etablierten Kursobergrenzen.

Pepeto: Der Presale, den die frühen Wallets vor der Masse gefunden haben

Genau in solchen Phasen, in denen BTC zwischen Unterstützung und Widerstand pendelt, bewegt sich Kapital in Positionen, die nicht an dieselbe Decke gebunden sind. Die enge Spanne von Bitcoin öffnet den Blick auf Einstiege, die außerhalb des etablierten Marktes liegen.

Wer auf ein Projekt setzt, das bereits funktioniert, erschließt sich das Renditepotenzial, das nur vor einem Listing existiert. Genau das macht den Pepeto-Einstieg aus, und genau deshalb trägt dieser Token das Potenzial, das die meisten Presales nie erreichen. Die drei Börsentools sind komplett entwickelt und startbereit, sobald das Listing beginnt. Frühe Halter erhalten Zugang zu einer gebührenfreien Cross-Chain-Swap-Engine, einer Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte zwischen Blockchains bewegt, und PepetoAI, das das Handelsrisiko vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet.

Diese Tools übernehmen die schwere Arbeit und beseitigen Gebühren, verbinden Blockchains und erkennen Risiken, bevor sie das Wallet treffen. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe hat dieses Projekt von Grund auf aufgebaut. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass die technische Grundlage unabhängig bestätigt wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und diese Erfahrung zeigt sich in jedem Detail.

Diese Qualität beim Aufbau macht aus einem Presale etwas, zu dem Trader immer wieder zurückkommen. Wenn Wallets aus allen Ecken der Kryptowelt nach Pepeto greifen wie nach ihrer liebsten Charting-App, wächst der Kaufdruck von selbst. Über 10,38 Millionen Dollar an Kapital sind bereits zum Preis von 0,000000188 Dollar eingeflossen. Das erwartete Binance-Listing steht in Tagen bevor, nicht in Monaten. Wer jetzt noch zögert, kauft morgen zum Listing-Kurs, und nach dem Listing werden diese Konditionen nicht mehr existieren.

Fazit

BTC bietet 5 Prozent bis zum Widerstand, aber das Renditepotenzial eines Presale-Einstiegs vor dem Listing spielt in einer anderen Liga. Der Markt hat schon immer die Wallets belohnt, die sich bewegt haben, bevor der Chart allen anderen zeigte, dass es sicher war. Wer heute wartet, zahlt morgen den Listing-Kurs. Sobald der Presale ins Listing übergeht, gehört dieser Einstieg einem völlig anderen Zyklus an.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für September 2026?

BTC muss den Widerstand bei 82.504 Dollar überwinden. Ein Ausbruch öffnet den Weg Richtung 90.000 Dollar, ein Scheitern droht mit einem Rückfall auf 77.000 Dollar.

Ist Pepeto ein sinnvoller Einstieg neben BTC?

Pepeto bietet Presale-Preise vor einem erwarteten Binance-Listing und ein Renditepotenzial, das etablierte Coins nicht mehr liefern können. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.