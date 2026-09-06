Bei der Planung einer Wanderung in den Bergen Kaliforniens verließen sich drei junge Männer auf Googles Chatbot - mit fatalen Folgen. Der geplanten Tagesausflug mündete in einer aufwendigen Rettungsaktion. Wenn es nach den Entwickler:innen von Chatbots geht, können diese im Alltag viele zeitaufwendige Aufgaben abnehmen. Dazu zählen beispielsweise die Nachbereitung von Meetings, die Planung des Wocheneinkaufs oder die Recherche für eine Urlaubsreise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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