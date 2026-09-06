Um dem massiven Vertrauensschwund der Bürger in die in Deutschland bisher fast ausschließlich umlagefinanzierte Rente entgegenzuwirken, wendet sich die Bundesregierung immer deutlicher von der Umlagefinanzierung ab und propagiert die Stärkung kapitalgedeckter Elemente zur Stabilisierung der Renten. Mit diesem Ziel hat sie in diesem Jahr bereits das Altersvorsorgereformgesetz durch Bundestag und Bundesrat gebracht, womit das bisherige D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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