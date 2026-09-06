on funktionalen Geräten zu ausdrucksstarken Geschenken: SayRose bringt Design · Emotion · Gift in die Welt der Alltagstechnologie.

BERLIN, Sept. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der IFA 2026 präsentiert SayRose eine andere Perspektive auf Unterhaltungselektronik: Technologie soll nicht nur zuverlässig funktionieren - sie soll auch ästhetisch ansprechend sein, Freude bereiten und sich als Geschenk eignen.

Unter der Markenphilosophie Design · Emotion · Gift präsentiert SayRose ein aktuelles Portfolio an Lifestyle-Technologie - von Audioprodukten und mobilen Ladelösungen über Smartphone-Zubehör bis hin zu Produkten, in die die eigene IP-Welt der Marke integriert ist.

Die Idee dahinter ist einfach:

Technologie kann funktional sein. Sie kann aber auch schön, emotional und ein Geschenk wert sein.





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Von Technologieprodukten zu Lifestyle-Objekten

Je stärker Technologie Teil unseres Alltags wird, desto mehr achten Verbraucher auf mehr als reine Funktionalität.

Produkte, die Menschen täglich tragen, nutzen oder in ihren persönlichen Räumen platzieren, werden zunehmend auch zum Ausdruck von Geschmack und Lebensstil.

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Kopfhörer sind nicht nur Geräte zum Musikhören - sie können ein Outfit ergänzen und persönlichen Stil ausdrücken.

Auch eine Powerbank muss nicht ausschließlich funktional wirken - sie kann zu einem Accessoire werden, das man gerne mitnimmt und zeigt.

Von Form und Farbe über Materialien bis hin zu konkreten Alltagssituationen möchte SayRose Technologie selbstverständlich in moderne Lebenswelten integrieren.

Das bedeutet für SayRose Design: nicht Dekoration, die nachträglich hinzugefügt wird, sondern ein integraler Bestandteil des Produkterlebnisses.





Technologie mit emotionaler Identität

Neben der Ästhetik beschäftigt sich SayRose mit einer weiteren Dimension, die in klassischer Unterhaltungselektronik bislang weniger im Mittelpunkt steht: emotionale Identität.

Auf der IFA 2026 präsentiert SayRose VIKKY, den eigenen Originalcharakter der Marke, integriert in ausgewählte Technologieprodukte.

Dabei geht es nicht darum, lediglich eine Figur auf ein bestehendes Produkt zu drucken. SayRose untersucht vielmehr, wie Persönlichkeit, visuelle Sprache und charakteristische Elemente von VIKKY Teil des eigentlichen Produktdesigns werden können.





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Diese Überlegung bildet die Grundlage des SayRose-Konzepts der Aesthetic Technology Gifts.

Das Ziel besteht nicht einfach darin, ein Technologieprodukt in eine Geschenkbox zu legen.

Das Produkt selbst soll sich wie ein Geschenk anfühlen.



IFA 2026

Venue: Messe Berlin

Booth: Hall 2.2, Booth 110

Date: September 4-8, 2026

Media Contact

Company Name: Shenzhen Weikousi Technology Co., Ltd.

Contact Person: SayRose Brand Team

Email: sales@sayroseshop.com. service@sayroseshop.com

Website: http://sayroseshop.com/

City: BERLIN, Deutschland