BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Co-Bundeschefin Alice Weidel sieht für ihre Partei einen klaren Regierungsauftrag in Sachsen-Anhalt. "Das ist ein historisches Ergebnis und es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag", sagte Weidel im ZDF nach den Prognosen zur Landtagswahl. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte vor der Wahl deutlich gemacht, dass er nur regieren will, wenn es für eine Alleinregierung der AfD reicht.

Weidel betonte dagegen: "Die stärkste Partei hat immer den Auftrag, eine Regierung zu bilden." Siegmund habe immer gesagt, dass die AfD Gespräche anbieten werde. "Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können." Ob dies durch eine Tolerierung oder eine Koalition geschehe, werde sich noch zeigen./bk/DP/zb