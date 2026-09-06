Magdeburg/Bonn (ots) -Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der AfD-Landesvorsitzende Martin Reichardt Offenheit für Gespräche mit anderen Parteien signalisiert. Im phoenix-Interview sagte er:"Wir werden mit denen reden, die mit uns - sag' ich mal - das eine oder andere gemeinsam haben. Und dann werden wir Gespräche führen. Und wenn diese Gespräche ergeben, dass wir ohne einzuknicken in unseren Kernpunkten hier das Beste für unser Land holen können, dann werden wir mit den Leuten reden."Die AfD habe den Auftrag erhalten, gegebenenfalls die Regierung zu stellen. Nun wolle man mit denen Politik machen, "die im Zweifelsfall mit uns bereit sind, für Sachsen-Anhalt und auch für Deutschland das Beste zu tun", so Reichardt. Und weiter: "Und in diesem Sinne wird es Gespräche geben, Gesprächsangebote von unserer Seite."Das ganze Gespräch sehen Sie im Youtube-Stream hier: https://phoenix.de/s/6lFPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6346440