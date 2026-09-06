Magdeburg/Bonn (ots) -Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Heidi Reichinnek, hat angesichts der Stärke der AfD im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt von einem "katastrophalen Ergebnis" gesprochen und eine Hauptverantwortung dafür in der Politik der Bundesregierung gesehen. "Die AfD ist nicht deswegen so stark, weil sie so gute Konzepte hätte, sie ist deswegen so stark, weil die Regierung auf Bundesebene alles dafür tut, den Nährboden für sie zu bereiten", sagte Reichinnek im Fernsehsender phoenix. Vor allem die Union müsse ihre Politik und den Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linken überdenken. "Die Union wird immer einen Grund finden, nicht mit uns zusammenzuarbeiten für soziale Gerechtigkeit. Ich finde aber, sie sollte sich langsam mal überlegen, auf welcher Seite der Geschichte sie eigentlich stehen will", so die Linken-Fraktionschefin, die das Votum der Wähler für ihre eigene Partei in Sachsen-Anhalt kritisch sah. "Natürlich sind wir frustriert über dieses Ergebnis."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürzeaufwww.phoenix.deund ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6346444