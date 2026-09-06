Am Rand unseres Sonnensystems vollzieht sich ein stetiger Wandel, der für Teleskope meist im Verborgenen bleibt. Nun lieferten hochauflösende Infrarotdaten neue Erkenntnisse über das Erwachen eines eisigen Himmelskörpers. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat zusammen mit dem hawaiianischen Gemini-North-Observatorium den Beginn einer Kometenaktivität beim Himmelskörper 450P/LONEOS aufgezeichnet. Wie in einer auf dem Preprint-Server Arxiv vorab veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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