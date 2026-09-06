Magdeburg/Bonn (ots) -
Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Aktuell sehe ich keinen anderen demokratischen Partner, mit dem wir unsere Grundinhalte umsetzen können." Die Alleinregierung sei aktuell das einzig logische Ziel. "Wir möchten es alleine machen und wir werden es alleine machen", so Siegmund weiter. Als Demokrat müsse man aber auch "immer die Hand ausstrecken, falls es in den nächsten Tagen so einen Partner geben könnte", so Siegmund.
Eine Minderheitsregierung schloss er erneut aus: "Ich werde hier keine ideologischen Spielchen machen für irgendwelche Machtoptionen. Also keine Tolerierungen, keine Minderheitsregierung. Das wird es mit mir als Ulrich Siegmund nicht geben", so der AfD-Spitzenkandidat bei phoenix.
Das gesamte Interview finden Sie auf https://phoenix.de/s/6lF (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2F6lF&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7C10d992e14f654d60953d08df0c3b9cee%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639243122520636104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pjkxxMHLt7zEDayvki9UwfWdrbRXbJsCWc%2F%2Fv12UMHU%3D&reserved=0)
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6346446
Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Aktuell sehe ich keinen anderen demokratischen Partner, mit dem wir unsere Grundinhalte umsetzen können." Die Alleinregierung sei aktuell das einzig logische Ziel. "Wir möchten es alleine machen und wir werden es alleine machen", so Siegmund weiter. Als Demokrat müsse man aber auch "immer die Hand ausstrecken, falls es in den nächsten Tagen so einen Partner geben könnte", so Siegmund.
Eine Minderheitsregierung schloss er erneut aus: "Ich werde hier keine ideologischen Spielchen machen für irgendwelche Machtoptionen. Also keine Tolerierungen, keine Minderheitsregierung. Das wird es mit mir als Ulrich Siegmund nicht geben", so der AfD-Spitzenkandidat bei phoenix.
Das gesamte Interview finden Sie auf https://phoenix.de/s/6lF (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2F6lF&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7C10d992e14f654d60953d08df0c3b9cee%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639243122520636104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pjkxxMHLt7zEDayvki9UwfWdrbRXbJsCWc%2F%2Fv12UMHU%3D&reserved=0)
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6346446
© 2026 news aktuell