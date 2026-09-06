Nach der historischen Wahlniederlage der CDU in Sachsen-Anhalt steht Ministerpräsident Sven Schulze zunehmend unter Druck. Für zusätzliche Unruhe sorgt seine Antwort auf die Frage nach der Brandmauer zur AfD: Auch nach der Wahl hielt Schulze auf Nachfrage nicht ausdrücklich an einer eindeutigen und kategorischen Abgrenzung fest. Keine Bestätigung der Brandmauer Die AfD hat bei der Wahl mit über 44% der Wählerstimmen ein außergewöhnlich starkes Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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