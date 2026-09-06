Berlin/Bonn (ots) -Bündnis 90/Die Grünen-Parteivorsitzende Franziska Brantner ist sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis ihrer Partei in Sachsen-Anhalt, zeigte sich aber erschrocken über den Stimmenzuwachs für die AfD. "Das ist ein wirklich großes Ergebnis für uns Grüne", erklärte Brantner im Fernsehsender phoenix. Das Votum der Wähler zeige, dass sich die vergangenen kämpferischen Wochen und Monate gelohnt hätten. "Natürlich bricht es einem aber das Herz, wenn man sieht, wie stark die AfD ist", so Brantner weiter. Aus ihrer Sicht könnte sich der Wahlabend noch zu einer "Zitterpartie" entwickeln, ob die AfD eine absolute Mehrheit erringt. Alle übrigen, im Landtag vertretenen Parteien hätten jetzt die Verpflichtung, zu eruieren, wie man zusammenarbeiten könne. "Wir werden jetzt schauen, dass alle Demokraten gemeinsam diese Gespräche führen", so die Grünen-Parteichefin. Das Wahlergebnis müsse jedoch auch die Bundesregierung zum Nachdenken bringen. "Es geht darum, Deutschland endlich wieder eine Perspektive zu geben, und dass diese Regierung endlich mal ihr Handwerk macht", so Brantner.Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/n1O (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2Fn1O&data=05%7C02%7CJacqueline.Dussa%40wdr.de%7C8c4db8b4993343d3251c08df0c3ed19b%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639243136080243679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CpgMmHCyjfuQMDJTheyeBL82LPT%2FIC46hSdbT83%2F%2FjI%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6346450