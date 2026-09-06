Magdeburg/Bonn (ots) -Felix Banaszak, Co-Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, ist erleichtert über das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. "Noch vor wenigen Monaten haben uns die Umfrageinstitute bei drei Prozent gesehen, in der politischen Todeszone. Viele haben nicht mehr daran geglaubt, dass es Bündnis 90/Die Grünen als gesamtdeutsche Partei noch gibt. Und jetzt haben wir vermutlich das beste Wahlergebnis in der Geschichte von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt. Da bin ich dankbar für", sagte er im phoenix-Interview.Ihm sei bewusst, dass sich viele Menschen auch aus taktischen Gründen für Die Grünen entschieden hätten. Aber, so Banaszak: "Ich gehe davon aus, dass niemand am Ende seine Stimme für Bündnis 90/Die Grünen gegeben hat, der mit den Grünen nichts anfangen kann." Seine Partei habe keinen "Wahlkampf der großen Bühnen" geführt und nicht "aus großer Distanz zu den Menschen herab gesprochen", sondern auf Begegnungen an Haustüren und bei Veranstaltungen gesetzt. Dabei habe er wahrgenommen, "dass ganz viele Menschen nicht verloren sind. Das sind nicht 44 Prozent überzeugte Rechtsextreme, die hier in Sachsen-Anhalt leben. Das sind viele Menschen, die sind hochgradig frustriert über die politischen Zustände. Und das muss man ernst nehmen."Das ganze Gespräch sehen Sie auf unserer Website:https://phoenix.de/s/n1OPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6346452