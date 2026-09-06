MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat und Regierungschef Sven Schulze hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als "richtig niederschmetternd" bezeichnet. Zur Frage, was das für ihn als Parteichef heiße, verwies Schulze auf die Sitzungen der CDU-Gremien am Montag. Man müsse das Ergebnis und was es für die CDU in Sachsen-Anhalt bedeute, dann im Landesvorstand besprechen, erklärte Schulze im MDR.

Zum einen gebe es Stimmen, die ihn aufforderten, dass er weiter standhaft bleiben solle. Zum anderen gebe es wahrscheinlich Einzelne, die jetzt sagten: "Wir müssen jetzt mit jemand anderem an der Spitze der CDU arbeiten." Schulze sagte, dies wolle er in dem Gremium diskutieren, wo es hingehöre, nämlich im CDU-Landesvorstand gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden./raz/DP/zb