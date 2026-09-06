MAGDEBURG (dpa-AFX) - Einige AfD-Wählerinnen und -Wähler in Sachsen-Anhalt werden ihre Wahl aus Sicht der Grünen-Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz möglicherweise noch bereuen. "Zumal man aus den Befragungen im Umfeld dieser großen AfD-Wahlveranstaltungen gesehen hat, dass viele Menschen, die vorhatten, die AfD zu wählen, sich mit dem Programm gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Sie hätten nicht gewusst, dass ihre Bedürfnisse und Wünsche an die Zukunft von der AfD gar nicht erfüllt werden würden. "Da wird es ein bitteres Erwachen für viele von den Wählerinnen und Wählern geben", sagte Sziborra-Seidlitz.

Die AfD kommt nach jüngsten Hochrechnungen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf 44,4 Prozent der Stimmen. Die Grünen erreichen demnach 8,5 Prozent und würden damit wieder ins Parlament einziehen./maa/DP/zb