MAGDEBURG (dpa-AFX) - Linken-Chef Luigi Pantisano geht den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla hart an. "Herr Chrupalla, Sie sind die größte Flachzange, die in Berlin rumläuft", warf Pantisano ihm in einer ARD-Sendung zum Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an den Kopf.

"Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, was wenigstens eine Flachzange ist", entgegnete Chrupalla später. Er habe bereits 25 Jahre gearbeitet.

Pantisano warf Chrupalla wiederum vor: "Sie lügen einfach nur die ganze Zeit, von morgens bis abends. Sie sind einfach nur verlogen."

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf reagierte unangenehm berührt. "Ich finde es gerade ein bisschen unerträglich. Ich glaube, das Letzte, was die Leute jetzt wollen, ist, dass wir uns hier gegenseitig beschimpfen", sagte er. Eine Flachzange ist ein Werkzeug zum Greifen oder Halten von Dingen.

Der Begriff Flachzange spielte zuletzt mehrfach eine Rolle. Erst hatte AfD-Co-Chefin Alice Weidel alle Regierenden in Deutschland pauschal als "Flachzangen" bezeichnet. Später nannte der sachsen-anhaltische AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund Noch-Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) politisch eine "Flachzange". Auf die Frage, ob er diese Bezeichnung für seinen Kontrahenten verwenden würde, unterschied Siegmund zwischen Mensch und Politik: "Menschlich nicht, politisch ja"./hrz/DP/zb