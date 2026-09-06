Hot Stocks KW 36 / 2026: Die Krypto- & Neobroker-Story!

Der Bullen-Trend meldet sich zurück!

Nach einer längeren Konsolidierungsphase im Sommer zeigt sich bei aktienbasierenden Werten aus dem Krypto- und Fintech-Sektor wieder deutliches Leben. Der übergeordnete Treiber ist die spürbare Erholung am Kryptomarkt sowie eine anziehende Handelsaktivität bei Retail-Investoren.

Unternehmen mit starker Bindung an Bitcoin & Co. profitieren doppelt: Einerseits steigen die Buchwerte ihrer Krypto-Bestände (wie bei Strategy), andererseits ziehen Transaktionsgebühren und Handelsvolumina kräftig an (Coinbase & Robinhood). Gleichzeitig sorgen Krypto-Miner wie Riot Platforms für Hebelwirkung bei anziehenden Krypto-Preisen, sehen sich aber weiter Schwankungen im Konsolidierungsbereich ausgesetzt.

Strategy (MSTR)

Die Story: Als weltweit größter korporativer Bitcoin-Halter fungiert Strategy am Aktienmarkt wie ein gehebeltes Instrument auf die Kryptowährung. Das Softwaregeschäft liefert stabile Roherträge (Q2-Umsatz lag mit 122,4 Mio. USD im Rahmen der Erwartungen), während das Unternehmensergebnis bilanztechnisch stark von Schwankungen der Bitcoin-Bestände geprägt bleibt. Die anhaltende Erholung des Krypto-Sektors stärkt jedoch die Bilanzsubstanz und das Investorenvertrauen nachhaltig.

Chart-Check: Erfolgreicher Befreiungsschlag! Nach der Bodenbildung im Bereich um 90 USD durchbrach die Aktie den EMA 50 dynamisch nach oben. Die anschließende Kreuzung des EMA 20 über den EMA 50 löste einen klaren Aufwärtstrend aus, der den Kurs zügig bis auf 145 USD getrieben hat.

Coinbase Global (COIN)

Die Story: Coinbase behauptet seine führende Stellung im Kryptohandel und steigerte seinen Marktanteil am Handelsvolumen im jüngsten Quartal auf einen Rekordwert von 10,3 %. Zwar blieb der Q2-Umsatz mit 1,22 Mrd. USD leicht unter den optimistischen Markterwartungen, doch das operative Geschäft zeigt sich bei anziehenden Krypto-Preisen wieder extrem robust. Steigende Aktivität im Retail- und Institutionen-Handel sorgt für anhaltenden Rückenwind.

Chart-Check: Trendwende vollzogen! Nach dem Erreichen des Tiefs unter 140 USD löste sich die Aktie mit einem impulsiven Gap-Up nach oben und überwand die Widerstandszone sowie die gleitenden Durchschnitte. Aktuell etabliert sich der Kurs auf hohem Niveau oberhalb der steigenden EMA 20 und EMA 50.

Riot Platforms (RIOT)

Die Story: Als einer der führenden Bitcoin-Miner baut Riot Platforms seine Infrastruktur gezielt aus, um sich mit neuen Rechenzentren und Engineering-Segmenten breiter aufzustellen. Die Q2-Umsätze kletterten im Jahresvergleich um 14 % auf 174,2 Mio. USD. Obwohl die gestiegenen Schürf- und Betriebskosten sowie Bitcoin-Preisschwankungen das Nettoergebnis belasten, schafft die strategische Erweiterung der Rechenkapazitäten Potenzial für künftige Margensteigerungen.

Chart-Check: Bodenbildung voraus! Nach dem Abverkauf vom Juni-Hoch bei 30 USD hat sich der Wert im Bereich der Unterstützung bei 18 USD gefangen. Mit dem jüngsten Anstieg testet die Aktie nun den Widerstandsbereich um den EMA 50 für ein mögliches trendwendendes Kaufsignal.

Robinhood Markets (HOOD)

Die Story: Robinhood profitiert als Neobroker massiv von der Wiederbelebung des Privatanleger-Handels und dem Aufschwung am Kryptomarkt. Im jüngsten Q2-Quartalsbericht übertraf das Unternehmen die Erwartungen deutlich: Der Umsatz kletterte um 32 % auf 1,31 Mrd. USD, während der Gewinn pro Aktie mit 0,62 USD die Prognosen der Analysten (0,42 USD) weit hinter sich ließ. Höhere Handelsvolumina sowie kundenorientierte Produkterweiterungen treiben das profitable Wachstum weiter an.

Chart-Check: Starkes Kaufsignal! Die Aktie hat sich dynamisch aus ihrer Baisse- und Konsolidierungsphase um 85 USD gelöst. Nach dem Überkreuzen des EMA 20 über den EMA 50 setzte eine massive Rallye ein, die den Kurs mit einem kraftvollen Ausbruch an die Marke von 120 USD katapultiert hat.

Tagescharts vom 04.09.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.09.2026

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