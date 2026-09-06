Das größere Bild bleibt vorerst unverändert: In meiner jüngsten Big-Picture-Analyse hatte ich vor einem möglichen finalen Tief im Oktober oder November gewarnt. Der Wechsel auf den Tageschart liefert nun die ersten passenden Signale, denn Bitcoin ist an der Widerstandszone um 82.290 US$ abgeprallt und notiert wieder bei rund 80.000 US$. Gleichzeitig beginnt ausgerechnet die saisonal schwächste Phase des Jahres. Auch mit Blick auf die anstehende Zinsentscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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