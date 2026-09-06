Berlin/Bonn (ots) -
Der Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, fordert im Interview mit dem Fernsehsender phoenix einen anderen Umgang mit der AfD: "Vielleicht sollte man mal mit der AfD anders umgehen als bisher, um sie kleiner zu machen und nicht noch größer." Die Brandmauer sei ein "etwas kurzes Denken in Berlin", meint Kubicki. Man müsse sich "mit den politischen Gegebenheiten beschäftigen" und offensiv "in die Argumentation" einsteigen.
Für die FDP selber hätten in einem polarisierten Wahlkampf in Sachsen-Anhalt die bisherigen Methoden "offensichtlich nicht verfangen." Für die künftigen Wahlen werde er alles tun, dass die FDP besser abschneide als bisher, so Kubicki bei phoenix.
Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/xvL (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FxvL&data=05%7C02%7CJacqueline.Dussa%40wdr.de%7Cd466b72908494609815708df0c50ffdc%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639243214152900717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=N2rGYWSRAhypOM%2B5tk%2BzYGVJSVlBPwR8v8PR85WWFRU%3D&reserved=0)
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phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6346457
Der Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, fordert im Interview mit dem Fernsehsender phoenix einen anderen Umgang mit der AfD: "Vielleicht sollte man mal mit der AfD anders umgehen als bisher, um sie kleiner zu machen und nicht noch größer." Die Brandmauer sei ein "etwas kurzes Denken in Berlin", meint Kubicki. Man müsse sich "mit den politischen Gegebenheiten beschäftigen" und offensiv "in die Argumentation" einsteigen.
Für die FDP selber hätten in einem polarisierten Wahlkampf in Sachsen-Anhalt die bisherigen Methoden "offensichtlich nicht verfangen." Für die künftigen Wahlen werde er alles tun, dass die FDP besser abschneide als bisher, so Kubicki bei phoenix.
Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/xvL (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FxvL&data=05%7C02%7CJacqueline.Dussa%40wdr.de%7Cd466b72908494609815708df0c50ffdc%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639243214152900717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=N2rGYWSRAhypOM%2B5tk%2BzYGVJSVlBPwR8v8PR85WWFRU%3D&reserved=0)
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