Künstliche Intelligenz benötigt für ihren Betrieb physische Infrastruktur, die kontinuierlich gekühlt werden muss. Dies stellt wasserarme Regionen vor Herausforderungen. Dabei gibt es bereits konkrete Ansätze, den Ressourcenbedarf spürbar einzudämmen. Der Ausbau von KI-Kapazitäten führt an Standorten von Rechenzentren zunehmend zu Konflikten um lokale Wasserressourcen. Wie Live Science berichtet, greifen viele Anlagen auf Wasser zurück, um die bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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