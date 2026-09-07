DJ WAHL-BLOG/AfD verpasst absolute Mehrheit - BSW im Landtag

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt:

AfD verpasst absolute Mehrheit - BSW im Landtag

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Sie kommt laut vorläufigem Endergebnis auf 43,8 Prozent der Stimmen. Die CDU büßt mehr als die Hälfte der Stimmen ein und kommt auf 17,2 Prozent. Die Linke erreicht 8,6 Prozent, die SPD 9,3 Prozent und die Grünen 8,9 Prozent. Das BSW schafft mit 5,3 Prozent den Sprung in den Landtag. Die FDP wird mit 2,6 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten sein.

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September 06, 2026 23:55 ET (03:55 GMT)

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