DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MINDESTRESERVE - Überlegungen der Europäischen Zentralbank, die unverzinste Mindestreserve von derzeit 1 Prozent auf 2 Prozent zu verdoppeln, provozieren großen Unmut unter Deutschlands Banken und Sparkassen. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) als Zusammenschluss der Verbände von Volksbanken, Sparkassen, privaten Geldhäusern, Landes- und Förderbanken sowie Pfandbriefinstituten schlägt Alarm und warnt vor einem solchen Schritt, den sie für "geldpolitisch unbegründet" und "standortpolitisch schädlich" brandmarkt. "Eine höhere Mindestreserve kommt einer Sonderbelastung für Banken im Euroraum gleich", moniert Marija Kolak, die als Präsidentin des Bundesverbands der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken in diesem Jahr die Federführung der DK innehat. Eine aufgestockte Mindestreserve würde den Instituten Erträge entziehen, damit ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenten außerhalb des Euroraums schmälern und letztlich sogar das Risiko in sich bergen, dass Einlagen an Standorte außerhalb des Euroraums verlagert werden. (Börsen-Zeitung)

WASSERSTRASSEN - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat größere Investitionen in den Ausbau der Wasserstraßen angekündigt. "Wir wollen mehr Güterverkehr von der Straße auf die Wasserstraße verlagern und damit unsere Logistik klimafreundlicher machen", sagte der CDU-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Für den Ausbau grüner Schifffahrtskorridore stehen weitere Mittel aus dem Sondervermögen zur Verfügung. Und auch die Länder können ihren Anteil am Sondervermögen nutzen, um in die Wasserstraßeninfrastruktur zu investieren." Die Bewältigung von Niedrigwassersituationen wie in diesem Sommer gelinge nur im Schulterschluss von Bund und Ländern. Zuvor hatten die vier deutschen Anrainerländer des Rheins mehr Geld vom Bund für Wasserstraßen gefordert. (Kölner Stadt-Anzeiger)

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September 07, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)

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