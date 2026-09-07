DJ WAHL-BLOG/BDI: Politische Mitte muss Handlungsfähigkeit beweisen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt:

BDI: Politische Mitte muss Handlungsfähigkeit beweisen

Die Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands BDI hat die Bundesregierung nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu mehr Reformeifer aufgerufen und die Wirtschaftspolitik radikaler Parteien kritisiert. "Die Antwort auf dieses Landtagswahlergebnis darf kein politischer Stillstand im Bund sein", sagte Tanja Gönner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gerade jetzt komme es darauf an, dass die Bundesregierung eine Reformagenda für mehr Investitionen, Innovationen und Wachstum entschlossen umsetze und ausbaue. "Die Rezepte radikaler Parteien sind dafür untauglich", sagte sie. "Deshalb muss die politische Mitte jetzt zeigen, dass sie handlungsfähig ist", forderte die BDI-Hauptgeschäftsführerin. Nötig sei eine auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum ausgerichtete Politik - auf Landesebene wie im Bund, sagte Gönner. Von diesem Ziel dürfe ein Landtagswahlergebnis nicht ablenken.

AfD verpasst absolute Mehrheit - BSW im Landtag

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Sie kommt laut vorläufigem Endergebnis auf 43,8 Prozent der Stimmen. Die CDU büßt mehr als die Hälfte der Stimmen ein und kommt auf 17,2 Prozent. Die Linke erreicht 8,6 Prozent, die SPD 9,3 Prozent und die Grünen 8,9 Prozent. Das BSW schafft mit 5,3 Prozent den Sprung in den Landtag. Die FDP wird mit 2,6 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten sein.

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September 07, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)

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