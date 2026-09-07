DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul haussiert - Chipaktien in Rallylaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Während sich die Börse in Seoul am Montag in Rallylaune präsentiert, geht es an den Nachbarbörsen in Ostasien und in Australien verhaltener zu. Dabei ist die Tendenz uneinheitlich. Klare Tagesfavoriten sind in der Region aber Chipaktien mit wieder auflebender KI-Fantasie.

Der Kospi in Seoul macht einen Satz um 3,9 Prozent, die Aktien der beiden Chip-Giganten SK Hynix und Samsung Electronics verteuern sich um 6,3 bzw. 4,5 Prozent, Hanmi Semicondutor gewinnen 3,7 Prozent. In Tokio legen die Chiptitel Advantest und Renesas um 4,0 bzw. 3,0 Prozent zu. Murata Manufacturing ziehen um über 5 Prozent an. Der dortige breite Börsenindex Topix liegt 0,4 Prozent höher.

In Hongkong verliert der HSI dagegen 1,0 Prozent, während es in Shanghai um 0,2 Prozent nur ganz leicht nach unten geht. Hier könnte etwas stützen, dass Peking eine umfassende Rekapitalisierung staatlicher Banken und Versicherer ankündigte, um das Finanzsystem zu stärken und die Kreditvergabe angesichts des nachlassenden Wachstums zu unterstützen. Trotz des Indexminus sind auch in Hongkong Halleiteraktien gesucht. SMIC gewinnen 1,6 und Hua Hong Grace 5,2 Prozent. Im australischen Sydney ist die Tendenz wenig verändert.

Als Bremser an den Börsen machen Akteure ungeachtet der Rally bei Halbleiteraktien die weiter steigenden Ölpreise aus, Brent-Öl kostet 0,9 Prozent mehr, das Barrel somit 97,17 Dollar. Am Wochenende hatten die USA drei iranische Öltanker angegriffen, nachdem iranische Streitkräfte US-Marine-Schiffe attackiert hatten. Der Iran drohte, eine Sperrzone außerhalb der Straße von Hormus einzurichten, was das Risiko weiterer Störungen der Energieflüsse erhöht. Höhere Ölpreise schüren Inflationssorgen und halten Spekulationen über steigende US-Zinsen am Leben, genauso wie die am Freitag besser als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten.

Am Zinsterminmarkt liegt die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember dennoch wieder bei unter 60 Prozent, nachdem im jüngsten Hoch auch schon 70 Prozent gesehen wurden. Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des Labor-Day-Feiertags geschlossen.

Zur wieder aufblühenden KI-Fantasie verweisen Marktteilnehmer auf das neue Modell GPT-6 Astra von OpenAI, das laut Analysten die Einführung von KI in allen Branchen beschleunigen und die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur aufrechterhalten könnte. Laut Nomura stellt das Modell einen großen Fortschritt in der Fähigkeit von KI-Systemen dar, komplexe Aufgaben zu bewältigen, sich an unbekannte Situationen anzupassen und über längere Zeiträume hinweg agentenähnliche Arbeiten auszuführen.

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) gewinnen in Taipeh 0,6 Prozent. Der Elektronik-Auftragsfertiger hat angekündigt, dass seine Drittquartalszahlen die Markterwartungen übertreffen dürften, unterstützt durch starke KI-Nachfrage.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.002,10 -0,0 +3,3 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.217,82 +0,4 +21,0 08:00 Kospi (Seoul) 6.950,26 +3,9 +64,9 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.402,73 -1,0 -0,9 10:00 Shanghai-Composite 3.920,70 -0,2 -1,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.796,06 -0,1 +24,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.636,27 0,0 -23,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.714,61 +0,4 +2,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:34 % YTD EUR/USD 1,1609 -0,0 1,1613 1,1627 -1,2 EUR/JPY 181,29 -0,1 181,42 181,75 -1,5 EUR/GBP 0,8592 +0,0 0,8589 0,8584 -1,4 USD/JPY 156,14 -0,1 156,24 156,29 -0,3 USD/KRW 1.347,64 +0,3 1.344,20 1.351,90 -6,5 USD/CNY 6,7115 +0,0 6,7108 6,7108 -4,0 USD/CNH 6,7097 +0,0 6,7079 6,7089 -3,8 USD/HKD 7,8385 -0,0 7,8407 7,8401 +0,7 AUD/USD 0,7202 0,0 0,7202 0,7202 +7,9 NZD/USD 0,5872 -0,1 0,5880 0,5885 +2,0 BTC/USD 79.624,52 -0,3 79.899,49 80.768,46 -9,2 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 92,38 +1,0 0,90 91,48 Brent/ICE 97,17 +0,9 0,89 96,28 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.397,25 -0,7 -30,44 4.427,69 Silber 65,61 -0,9 -0,58 66,19 Platin 1.796,91 -1,3 -23,60 1.820,51 (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 00:44 ET (04:44 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.