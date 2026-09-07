EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Sonstiges

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 380 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Anteile an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16.000 ETH und fast 302 Millionen WLD-Token



07.09.2026 / 07:20 CET/CEST

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Zusammensetzung der Eightco-Kassenbestände zum 2. September 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast Industries-Anteilen, 16.278 ETH, fast 302 Millionen WLD-Bestände sowie 122 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 380 Millionen US-Dollar Eightco hat im vergangenen Monat im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 125 Mio. US-Dollar über 25 Millionen Stammaktien zurückgekauft Eightco hatte sich zuvor an der 52,5-Mio.-US-Dollar-Finanzierungsrunde der World Foundation beteiligt, die von Pantera angeführt wurde und an der auch Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto sowie weitere Investoren teilnahmen Eightco bietet ein indirektes Engagement in einigen der innovativsten Privatunternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" oder das "Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor. Im vergangenen Monat hat Eightco im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 125 Millionen US-Dollar mehr als 25 Millionen Stammaktien zurückgekauft. Stand 2. September 2026, 20:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine mit 18 Millionen US-Dollar finanzierte Investition in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,37 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt etwa 122 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtwert von rund 380 Millionen US-Dollar entspricht. Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung: Das Management von Eightco ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören: Am 2. September gab World bekannt, dass es ProveKit, ein Toolkit zum Nachweis der Identität nach dem Zero-Knowledge-Prinzip, als Open-Source-Software veröffentlicht hat. Durch diese Veröffentlichung steht ProveKit nun auch Entwicklern außerhalb von World zur Verfügung. ProveKit ist in World ID integriert und bildet die Grundlage für die datenschutzkonformen Funktionen, die den Nachweis der menschlichen Identität für Unternehmen, Verbraucherplattformen und Entwickler nützlich machen ( World) .

. Am 1. September reichte SB Energy, ein von SoftBank, OpenAI und Nvidia unterstütztes Unternehmen für KI-Energieinfrastruktur, einen Antrag auf einen möglichen Börsengang ein. In seinem ersten Antrag erklärte das Unternehmen, es sei "erheblich abhängig" von der Leistung von OpenAI, das sowohl als Mieter als auch als Kapitalinvestor bei SB Energy auftritt ( CNBC ).

). Am 1. September veröffentlichte MrBeast gemeinsam mit James Patterson, einem der weltweit meistverkauften Autoren, ein Buch mit dem Titel The Most Dangerous Games ( HarperCollins ).

( ). Am 31. August gab OpenAI bekannt, dass sein Werbegeschäft, ChatGPT Ads, weniger als 200 Tage nach dem Start eine annualisierte Umsatzrate von 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat. Die Plattform wird mittlerweile von Zehntausenden von Werbekunden genutzt und expandiert weiterhin weltweit ( Axios ).

). Am 31. August kündigte OpenAI seine Unterstützung für den kalifornischen Senatsentwurf 1119 an, der die Sicherheit von Jugendlichen im Umgang mit KI fördern soll. Dieser Gesetzentwurf zielt darauf ab, sinnvolle Schutzmaßnahmen für die Nutzung von KI durch junge Menschen zu schaffen und ihnen gleichzeitig den Zugang zu Tools zu erhalten, die ihnen beim Lernen, Gestalten und bei der Vorbereitung auf die Zukunft helfen können ( OpenAI ).

). Am 21. August wurde bekannt gegeben, dass peaqOS und World ID eine Partnerschaft eingegangen sind, um einen "Proof of Human" für Roboter und Maschinen zu ermöglichen. Eine Maschine kann überprüfen, ob die Person vor ihr ein echter Mensch ist und ob es sich um dieselbe Person handelt, die die Bestellung aufgegeben hat. Sie lernt dabei niemals einen Namen, ein Gesicht oder eine Nummer ( peaq ). "KI-Aktien standen in letzter Zeit unter Druck, was zum Teil auf die Gegenreaktion gegen Rechenzentren zurückzuführen ist. Dies scheint ein Thema zu sein, das bei den Wählern Anklang findet", sagte Tom Lee, Vorstandsmitglied von ORBS. "Doch trotz dieses Rückschlags schreitet der KI-Fortschritt rasant voran, wie die zahlreichen bedeutenden Ankündigungen der vergangenen Woche zeigen." "Eightco hat weitere Aktienrückkäufe durchgeführt, da das Unternehmen zu dem Schluss gekommen ist, dass der wertsteigernde Erwerb eigener Aktien eine kapitalertragreiche Kapitalverwendung darstellt", erklärte Lee. Eightco: Beteiligung an wichtigen Megatrends Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator Economy - mit Positionen in jedem dieser Trends durch indirekte Investitionen in OpenAI (24 % der Treasury-Bestände von ORBS), Worldcoin (29 %) und Beast Industries (5 %). Künstliche Intelligenz - OpenAI Eightco hat rund 90 Mio. USD in Zweckgesellschaften investiert, die an der Muttergesellschaft von OpenAI beteiligt sind. Dies entspricht rund 24 % des Eigenkapitals und ist eine der höchsten ausgewiesenen Konzentrationen aller börsennotierten Gesellschaften. ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher ( Sensor Tower ). Am 31. Juli 2026 gab OpenAI bekannt , dass seine Modelle mittlerweile mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und mehr als zwei Millionen Unternehmen erreichen. Sechs Monate nach der Registrierung versenden die Nutzer täglich etwa 50 Prozent mehr Nachrichten und nutzen ChatGPT für etwa doppelt so viele verschiedene Aufgaben. Digitale Identität - WLD-Token Eightco hält fast 302 Millionen WLD - etwa 8,3 % des im Umlauf befindlichen Bestands -, was die weltweit größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position sowie rund 29 % des Vermögens der Eightco-Treasury darstellt. Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein eindeutiger Mensch und kein KI-Agent ist. Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Dabei monetarisieren sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity). Creator-Ökonomie - Beast Industries Eightco hat 18 Mio. US-Dollar in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht. Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower; getragen wird dies von MrBeast als der weltweit meistgesehenen Person auf YouTube. Da KI die Inhaltsproduktion zunehmend zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen. Informationen zu Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker eine indirekte Beteiligung an drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator-Ökonomie durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Mit der Unterstützung führender institutioneller Investoren wie Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR baut Eightco die Infrastruktur für die Überprüfung menschlicher Identitäten im Zeitalter der agentenbasierten KI auf. Weitere Informationen:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings Häufig gestellte Fragen Was ist die ORBS-Aktie? Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet ein indirektes Engagement in OpenAI und Beast Industries und hält eine der größten öffentlich bekannt gegebenen Positionen in Worldcoin (WLD). Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält fast 302 Millionen WLD - rund 8,3 % des im Umlauf befindlichen Angebots und die weltweit größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position. Was ist Proof of Human? Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein eindeutiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert. Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt. Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee an, geschäftsführender Partner und Leiter Research bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR); Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, ist als Berater des Verwaltungsrats tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass der wertsteigernde Erwerb von Aktien eine renditestarke Kapitalverwendung darstellt; Aussagen, dass der Fortschritt im Bereich der KI weiterhin rasant voranschreitet; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar branchenübergreifend in den Bereichen Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; Aussagen, dass Vertriebskanäle und das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da die KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; Aussagen, dass das Unternehmen die Infrastrukturebene für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentiven KI aufbaut; Aussagen, dass "Proof of Human" eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentiven Handel und Systeme darstellt, die eine verifizierte menschliche Identität erfordern; Aussagen darüber, dass das Unternehmen durch seine Investitionen in OpenAI, WLD und Beast Industries ein indirektes Engagement in wegweisenden Trends bietet; sowie Aussagen über fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen des 125-Millionen-Dollar-Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens. Begriffe wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "fortsetzen", "ausbauen", "vorantreiben", "entwickeln", "glaubt", "Prognose", "Ziel", "könnte", "bleiben", "voraussagen", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte", "positioniert", "Ansicht" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und AUS-Dollarrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu lenken, an denen es nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau des Geschäftsbetriebs oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzungen, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der "Proof of Human"-Technologie und des "World"-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich des Tempos und der Entwicklung des Einsatzes agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheit hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, der Entwicklungen des Geschäftsmodells sowie etwaiger zukünftiger Liquiditätsereignisse; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identität und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Leistungsfähigkeit des von Creators getriebenen Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in Privatunternehmen; Risiken im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich des Zeitpunkts, der Preisgestaltung und des Umfangs etwaiger Rückkäufe; sich wandelnde öffentliche und staatliche Haltungen zu digitalen Vermögenswerten oder KI-bezogenen Branchen, einschließlich möglicher Gegenreaktionen gegen Rechenzentren; Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, den Funktionen und der marktwirtschaftlichen Resonanz der Modellveröffentlichungen von OpenAI; Risiken im Zusammenhang mit dem Werbegeschäft von OpenAI und dessen Fähigkeit, das Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten; sowie Risiken, dass die Angebotsdynamik bei WLD möglicherweise nicht zu den erwarteten Markteffekten führt. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereichten Unterlagen von Eightco, einschließlich der Risikofaktoren und sonstigen Angaben im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, des am 15. Mai 2026 bei der SEC eingereichten Quartalsberichts auf Formular 10-Q sowie anderer öffentlich zugänglicher SEC-Unterlagen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-holdings-nasdaq-orbs-gibt-einen-gesamtbestand-von-rund-380-millionen-us-dollar-bekannt-darunter-anteile-an-openai-und-beast-industries-sowie-mehr-als-16-000-eth-und-fast-302-millionen-wld-token-302871081.html



07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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