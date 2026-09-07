München/Berlin (ots) -Die medizinische Hilfsorganisation Ärzte der Welt sieht den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt mit großer Sorge. "Wenn die AfD die Landesregierung übernimmt und in den Bundesrat zieht, gefährdet das die Gesundheit unserer Patient*innen in Magdeburg und ganz Deutschland", sagt die Direktorin von Ärzte der Welt Katri Bertram. "Wir befürchten, dass vor allem Familien mit Kindern, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, wohnungslose Menschen und Menschen, die unter Armut leiden, nun noch stärker ausgegrenzt werden. Das setzt nicht nur Menschenleben aufs Spiel, sondern schwächt die Gesundheit der ganzen Bevölkerung, wenn zum Beispiel Infektionskrankheiten nicht behandelt werden können."Ärzte der Welt appelliert an alle demokratischen Parteien in Sachsen-Anhalt und bundesweit, sich für den Erhalt sozialer Absicherung, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung und den Schutz besonders gefährdeter Gruppen einzusetzen. Dazu gehören langfristige Finanzierung von Versorgungsangeboten, darunter die Clearingstelle Gesundheitsversorgung Sachsen-Anhalt. In seinen Praxen für Menschen ohne Krankenversicherung (https://www.aerztederwelt.org/hilfsprojekte/deutschland/) sieht Ärzte der Welt schon heute, welche Folgen es hat, wenn chronische Leiden unbehandelt bleiben und Infektionen verschleppt werden. Wenn Krankheiten zu Notfällen werden, leiden nicht nur die betroffenen Menschen, sondern es führt auch zu höheren Belastungen und Kosten für das Gesundheitssystem.Um sich gegen Ausgrenzung und das Recht auf Gesundheitsversorgung für alle stark zu machen hat die Organisation die Kampagne GesundheitUnteilbar (https://www.aerztederwelt.org/themen/politische-arbeit/gesundheit-unteilbar/) ins Leben gerufen. Zahlreiche weitere Organisationen und Verbände aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, darunter ver.di, die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Hebammenverband und der Bundesverband Psychosozialer Zentren, sowie engagierte Einzelpersonen haben sich der Kampagne angeschlossen.Über Ärzte der Welt - in Magdeburg und DeutschlandÄrzte der Welt betreibt Praxen und Behandlungsbusse in fünf deutschen Städten. Dort können sich Patient*innen, die keine Krankenversicherung haben oder aus anderen Gründen in keine reguläre Arztpraxis gehen können, kostenfrei behandeln und beraten lassen. In Magdeburg haben laut dem jährlichen Gesundheitsreport (https://www.aerztederwelt.org/publikationen/gesundheitsreport/) von Ärzte der Welt, der im Oktober erscheint, 2025 Menschen aus 23 Ländern Hilfe gesucht - davon sind 38 Prozent deutsche Staatsbürger*innen.Pressekontakt:Stephanie KirchnerPressereferentinÄrzte der Welt e.V.m. +49 (0) 159 0406 2104@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36565/6346487