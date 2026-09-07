Cannes, Frankreich (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - MIRAVA (https://miravaboats.com/), ein Unternehmen für Smartboats der neuen Generation, bereitet nach drei Jahren Produktentwicklung und einer Angel-Finanzierung über 5 Mio. US-Dollar sein Europadebüt auf dem Cannes Yachting Festival 2026 vor. Die Finanzierung dient der weiteren Entwicklung sowie der Produktion und Auslieferung in Kleinserie.MIRAVA wurde mit dem Ziel entwickelt, Menschen mehr Freiheit auf dem Wasser zu ermöglichen. Das 7,9 Meter lange Boot vereint intelligente Navigation, modulares Design und vielseitige Freizeitfunktionen.Anders als herkömmliche Boote, die meist für einen bestimmten Einsatzzweck konzipiert sind, versteht sich MIRAVA als flexible Freizeitplattform für Ausfahrten, Familienzeit, Wassersport, Angeln und geselliges Beisammensein. Das modulare Heck lässt sich zu einer erweiterten Plattform umgestalten oder vom Hauptboot abkoppeln und eigenständig als kleines Beiboot nutzen.Darüber hinaus integriert das Unternehmen autonome Bootstechnologien (https://miravaboats.com/technology), die die Bedienung vereinfachen sollen. Dazu gehören autonomes An- und Ablegen, dynamische Positionierung und ein autonomer Folgemodus. Über ein smartes Wearable kann das Boot seinem Nutzer beim Schwimmen, Stand-up-Paddling oder Tauchen automatisch folgen.MIRAVA hat sein Produkt in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stand dabei, fortschrittliche maritime Technologie praktisch und intuitiv nutzbar zu machen, anstatt lediglich zusätzliche Technik an Bord zu integrieren.Das Boot wird sowohl als vollelektrische als auch als Benzinversion angeboten (https://miravaboats.com/product). Das Elektromodell verfügt über eine 100-kWh-Batterie, eine maximale Leistung von 150 PS und erreicht bis zu 20 Knoten. Die Benzinversion bietet bis zu 250 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten. Beide Varianten sind 7,9 Meter lang, 2,44 Meter breit und für bis zu acht Personen ausgelegt.Die Angel-Finanzierung über 5 Mio. US-Dollar wird die weitere Produktentwicklung sowie die Produktion und Auslieferung in Kleinserie unterstützen, während MIRAVA die nächste Phase der Kommerzialisierung vorbereitet.MIRAVA feiert sein Europadebüt auf dem Cannes Yachting Festival 2026 in Port Canto am Stand POWER132 und wird anschließend auf der boot Düsseldorf 2027 vertreten sein.Das Unternehmen betrachtet Europa als wichtigen Markt, um zu zeigen, wie intelligente Technologie, modulares Design und ein flexiblerer Ansatz für Freizeitboote ein neues Erlebnis auf dem Wasser ermöglichen können.Über MIRAVAMIRAVA entwickelt eine neue Generation intelligenter Freizeitboote. Durch die Kombination aus fortschrittlicher autonomer Navigation, modularem Design und flexiblen Freizeitfunktionen möchte MIRAVA Menschen mehr Freiheit bei der Nutzung und beim Erleben des Wassers ermöglichen.Website: https://miravaboats.com/contactPressekontakt:Chivas Liangchivas.liang@miravaboats.comOriginal-Content von: MIRAVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183265/6346492