NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschichte des Autobauers mahne mit Blick auf die Restrukturierungspläne zur Vorsicht, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Das Management habe sich aber eine wichtige Unterstützung zur Fortsetzung des radikalsten Unternehmensumbaus seit Jahren gesichert. Die Fortschritte in Richtung der Ziele für 2030 sollten die niedrige Bewertung wieder in den Fokus rücken, die sich extrem von den Gewinnen und Vermögenswerten der Wolfsburger abgekoppelt habe. Als nächstes dürfte eine Unternehmensveranstaltung am 12. September in Paris im Fokus stehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
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