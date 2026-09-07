Der Sommer ist vorbei - und an der Börse könnte es ungemütlich werden. Der September gilt statistisch als der schwächste Monat des Jahres. Besonders deutlich zeigt sich das beim S&P 500: Seit 1928 kommt der US-Leitindex im September im Durchschnitt auf eine negative Rendite von rund 1,1 bis 1,2 Prozent. In etwa 55 Prozent der Jahre endete der Monat mit Verlusten. Beim DAX ist das Bild sogar noch schwächer. Seit 1965 schloss der deutsche Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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