Trump feiert den "größten Öldeal der Weltgeschichte": 65 Mrd. Barrel venezolanische Reserven unter US-Kontrolle. Doch Öl und Anleihen reagierten genau falsch herum. Warum die vermeintliche Entlastung für Inflation und Zinsen an den Fundamentaldaten scheitert. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Es soll der ganz große Wurf sein: "Der größte Öldeal der Weltgeschichte", wie Präsident Trump ihn nennt. Konkret sichern sich die USA über eine neue Gesellschaft mit dem privaten venezolanischen Förderer North American Blue Energy Partners (NABEP) eine 100-Jahres-Konzession für 17 Ölfelder mit nachgewiesenen Reserven von rund 65 Mrd. Barrel. Das US-Kriegsministerium erhält einen Eigenkapitalanteil von 35% an der Muttergesellschaft, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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