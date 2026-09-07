EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 wurden insgesamt 87.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2394652 07.09.2026 CET/CEST