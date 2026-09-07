The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.09.2026
ISIN Name
US89114TZXXX TORON.DOM.BK 21/26 MTN
FR001400DXXX BPIFRANCE 22/26 MTN
US45867GAXXX INTERDIGITAL 22/27 CV
XS2837886XXX VW FIN.SERV. MTN.24/26
USP98047AXXX VOL.COM.MIN. 24/30 REGS
XS2897405XXX EBRD 24/36 ZO MTN
DE000NLB8XXX NORDLB IS.S.1805
FR0012146XXX SANOFI 14/26 MTN
XS1107727XXX CITIGROUP INC 14/26 MTN
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
DE000A1RQXXX HESSEN SCHA.21/26
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
US23636BBXXX DANSKE BK 21/27 FLR MTN
XS2384413XXX ATHENE GLOB. 21/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.09.2026
ISIN Name
US89114TZXXX TORON.DOM.BK 21/26 MTN
FR001400DXXX BPIFRANCE 22/26 MTN
US45867GAXXX INTERDIGITAL 22/27 CV
XS2837886XXX VW FIN.SERV. MTN.24/26
USP98047AXXX VOL.COM.MIN. 24/30 REGS
XS2897405XXX EBRD 24/36 ZO MTN
DE000NLB8XXX NORDLB IS.S.1805
FR0012146XXX SANOFI 14/26 MTN
XS1107727XXX CITIGROUP INC 14/26 MTN
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
DE000A1RQXXX HESSEN SCHA.21/26
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
US23636BBXXX DANSKE BK 21/27 FLR MTN
XS2384413XXX ATHENE GLOB. 21/26
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