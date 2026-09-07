Umrüstung auf mechanische Gleitringdichtungen senkt den Verbrauch an Dichtungswasser bei vier kontinuierlich betriebenen Pumpen um 80 % und verlängert die Lebensdauer der Dichtungen von Monaten auf mehrere Jahre

LONDON, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, ein weltweit führender Anbieter von Durchflussregelungstechnologien und innovativer Lösungen für rotierende Anlagen sowie ein Geschäftsbereich der Smiths Group plc, hat einen deutschen Zuckerhersteller dabei unterstützt, den Wasserbedarf für die Kühlung und Schmierung von Gleitringdichtungen um etwa 80 % zu senken. Über die sechsmonatige Produktionskampagne hinweg entspricht dies einer Einsparung von mehr als 6,2 Millionen Litern Wasser.

Bei jeder umgerüsteten Anwendung sank der Wasserverbrauch von 8 bis 12 Litern pro Minute auf rund 1 bis 2 Liter pro Minute. Für die vier Pumpen ergibt sich daraus eine Einsparung von mindestens 34.560 Litern pro 24 Betriebsstunden und von mehr als 240.000 Litern innerhalb von sieben Tagen. Da alle vier Pumpen während der 180-tägigen Kampagne in Betrieb sind, summiert sich die Einsparung auf mehr als 6,2 Millionen Liter.

In der Zuckerindustrie bezeichnet eine Produktionskampagne den saisonalen Zeitraum, in dem die Ernte verarbeitet wird und die Fabrik rund um die Uhr produziert. Das Projekt zeigt, wie gezielte Modernisierungen bestehender Industrieanlagen dazu beitragen können, Wasserressourcen zu schonen, ohne die Betriebsleistung zu beeinträchtigen.

Vor der Nachrüstung versagten die zuvor eingesetzten Gleitringdichtungen von Wettbewerbern bereits nach drei bis vier Monaten. Hohe Wärmeentwicklung und unzureichende Schmierung in Verbindung mit abrasiven und zur Kristallisation neigenden Medien führten immer wieder zu Schäden und erhöhtem Wartungsaufwand. Darüber hinaus waren in mehreren Prozessschritten große Wassermengen erforderlich, um die Gleitringdichtungen zu kühlen und zu schmieren. Ziel des Kunden war es daher, die mittlere Zeit zwischen Reparaturen (MTBR) zu verlängern und zugleich den Wasserverbrauch zu senken.

Das Programm umfasst vier Pumpenanwendungen für Dünnsaft, Dicksaft sowie Prozessströme aus Rezirkulation und Destillation. Die Betriebsbedingungen reichen von 80 °C bis 133 °C und von 1 bis 4 bar; die Pumpen arbeiten mit einer Drehzahl von 960 U/min. Für jede Anwendung musste eine individuell auf die Prozessbedingungen, die vorhandene Pumpe und den bestehenden Einbauraum abgestimmte Konfiguration gefunden werden.

Die Ingenieure von John Crane ermittelten zunächst den verfügbaren Einbauraum an jeder Pumpe und wählten anschließend geeignete Konfigurationen der Typen 587 und 5620 sowie SB2 Upstream Pumping (USP) aus. Zum Lösungsumfang gehörten SB2-USP-Ausführungen mit 65 mm und 95 mm. Wo erforderlich, kamen API Plan 52 oder das Sperrflüssigkeitssystem John Crane SafeUnit SFD zum Einsatz. Dadurch konnten die vorhandenen Anlagen modernisiert werden, ohne die Pumpen auszutauschen.

Die Planung und Vorbereitung für die ersten Umrüstungen dauerte rund ein Jahr. Vor etwa sieben Jahren begann John Crane damit, die Pumpen schrittweise umzurüsten. Dadurch konnte der Kunde die Technologie zunächst unter realen Betriebsbedingungen erproben und validieren, bevor die Lösung auf weitere Anwendungen ausgeweitet wurde.

Neben der Reduzierung des Wasserverbrauchs um 80 % laufen alle vier umgerüsteten Anwendungen seit 2019 ohne einen gemeldeten Ausfall der Gleitringdichtung. Die Lebensdauer der Dichtungen stieg von zuvor durchschnittlich drei bis vier Monaten auf mehrere Jahre. Der Kunde plant bereits weitere Umrüstungen.

"Mehr als 6,2 Millionen Liter Wasser während einer einzigen Produktionskampagne einzusparen, ist ein beachtlicher Erfolg. Gleichzeitig zeigt dieses Projekt eindrucksvoll, welchen Beitrag die Lösung zur Anlagenzuverlässigkeit leisten kann. Die Pumpen arbeiten unter heißen und abrasiven Prozessbedingungen, unter denen Dichtungen bisher alle drei bis vier Monate ausfielen. Seit 2019 wurde kein Dichtungsausfall mehr gemeldet. Der Kunde profitiert damit messbar von einem geringeren Wasserverbrauch, weniger Wartungsaufwand und einer nachhaltig höheren Anlagenleistung", erklärt Aziz Sallie, Vice President, Commercial and Service, John Crane.

Angesichts der weltweit zunehmenden Knappheit der Wasserressourcen suchen Hersteller nach praktikablen Möglichkeiten, ihren Wasserverbrauch zu reduzieren, ohne Abstriche bei der Produktion machen zu müssen. Das Projekt zeigt, dass gezielte Modernisierungen bestehender Anlagen erhebliche Wassereinsparungen ermöglichen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöhen, den Wartungsaufwand verringern und einen widerstandsfähigeren Anlagenbetrieb unterstützen können.

Über John Crane

John Crane ist ein weltweit führender Anbieter von Durchflussregelsystemen und ein Innovator im Bereich Lösungen für rotierende Anlagen in der Energie- und Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst Gleitringdichtungen, Systeme, Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne Servicelösungen und digitale Diagnose unterstützt werden. Mit über 200 Service-, Vertriebs- und Fertigungszentren in 50 Ländern ist John Crane ein wichtiger Teil der Smiths Group PLC, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das sich Entwicklungen für eine bessere Zukunft verschrieben hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.johncrane.com

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Corporate and Internal Communications Manager

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