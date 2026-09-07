Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um das iPhone 18 Pro, Vibecoding, einen Mini-Urknall und praktische Tools für den Arbeitsalltag. Es wird eine Premiere: Wenn am Mittwoch die neue iPhone-Generation vorgestellt wird, dann dürfte uns Apples neuer CEO John Ternus durch die Keynote führen. Ob Ternus auch einen neuen Stil einführen wird, bleibt abzuwarten. Absehbar ist indes bereits, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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