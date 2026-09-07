CHONGQING, China, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Changan Group hat den SDA Pilot vorgestellt, ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, das von den unternehmenseigenen Ingenieurteams entwickelt wurde. Das System soll das Fahren sicherer, komfortabler und stressfrei machen. Mit dem SDA Pilot setzt Changan seine kontinuierlichen Investitionen in Technologien für intelligentes Fahren fort.

"Unser Team für intelligentes Fahren ist von einer kleinen Gruppe von Ingenieuren auf heute mehr als 7.500 Mitarbeiter gewachsen. Möglich wurde dies durch kumulierte Investitionen von mehr als 7,7 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Wir werden unsere Strategie der intelligenten Transformation konsequent weiterverfolgen und auch künftig auf die Entwicklung unserer Schlüsseltechnologien aus eigener Kraft setzen", sagte Zhu Huarong, Chairman der Changan Group.

Bereits 2011 entwickelte das Unternehmen erste Prototypen für Auffahrwarnung und Spurhalteassistent. 2018 ging das Level-2-System IACC (Integrated Adaptive Cruise Control) von Changan in die Serienproduktion. Ein weiterer Meilenstein wurde am 20. Dezember 2025 erreicht: Changan erhielt in China das erste offizielle Kennzeichen für ein Fahrzeug mit Level-3-Funktionalität für bedingt automatisiertes Fahren.

"Changan begann bereits 2009 mit der Entwicklung von Technologien für intelligentes Fahren - zu einer Zeit, als dieses Thema in China noch ausschließlich im Labor erforscht wurde. Der SDA Pilot ist das Ergebnis unserer gesamten Erfahrung und der Erkenntnisse, die wir seitdem gewonnen haben", sagte Zhao Fei, Präsident der Changan Group.

Derzeit sind drei Stufen verfügbar: Pro, Max und Ultra. Eine noch fortschrittlichere Stufe soll folgen. Der SDA Pilot Ultra kombiniert Highway NCA, Urban NCA und einen intelligenten Parkassistenten für über 400 Szenarien sowie 31 aktive Sicherheitsfunktionen. Ein Rechenchip mit 560 TOPS und ein LiDAR-Sensor mit 256 Messlinien ermöglichen Reaktionen im Millisekundenbereich und sorgen für ein besonders flüssiges und souveränes Fahrerlebnis.

Der Changan SDA Pilot steht für echte technologische Leistungsfähigkeit und schafft die Voraussetzungen für ein Fahrerlebnis, das sicherer, komfortabler und stressfrei ist.

Sicherer: Mit aktiver LiDAR-Erfassung und einer Inferenz mit einer Frequenz von 10 Hz erkennt der Changan SDA Pilot potenzielle Gefahren selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, Blendung, Regen oder Nebel früher als menschliche Fahrer.

Komfortabler: Das End-to-End-Großmodell des SDA Pilot wurde mit mehr als 20 Millionen Segmenten hochwertiger realer Fahrdaten trainiert. Dadurch kann das System ein intuitives, menschenähnliches Fahrverhalten ermöglichen.

Stressfrei: Für die interaktive Navigation setzt der SDA Pilot auf ein multimodales Großmodell, das Bild- und Sprachinformationen miteinander verknüpft. Natürliche Sprachbefehle und ein integriertes Gedächtnis für das Fahrverhalten ermöglichen dabei einen echten "Dialog" zwischen Nutzer und System.

Mit dem Changan SDA Lab hat Changan eine eigene Entwicklungs- und Testplattform geschaffen. Sie ermöglicht kontinuierliche Tests rund um die Uhr, mehr als 400.000 virtuelle Simulationsszenarien und eine tägliche simulierte Fahrleistung von 3,3 Millionen Kilometern. Dabei werden die klimatischen Bedingungen in 224 Regionen weltweit simuliert. Vom Labor auf die Straße: Die gefährlichsten Szenarien werden erkannt und entschärft, bevor entsprechende Gefahrensituationen im realen Verkehr auftreten. So entsteht für jeden Nutzer ein Fahrerlebnis, das für mehr Sicherheit und Vertrauen sorgt.

Im Rahmen der Launch-Veranstaltung wurde zudem die Vorbestellung des CHANGAN NEVO Q06 offiziell eröffnet. Als erstes Serienmodell ist das Fahrzeug mit dem SDA Pilot Ultra ausgestattet und unterstreicht damit die Bemühungen chinesischer Automobilhersteller, fortschrittliche Fahrerassistenztechnologien für den breiten Markt verfügbar zu machen.

Changan wird seinen offenen und kooperativen Entwicklungsansatz auch künftig fortführen und strategische Partnerschaften weltweit weiter ausbauen, um intelligente Mobilitätslösungen zu entwickeln, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden. Im Einklang mit seiner Mission, "nachhaltige Mobilität voranzutreiben und das Leben der Menschen zu verbessern", arbeitet das Unternehmen daran, weltweit eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Zukunft der Mobilität zu gestalten.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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