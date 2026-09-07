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In Deutschland gibt es nach der Wahl in Sachsen-Anhalt betretene Gesichter. Das Ausland schaut genau hin. Die Financial Times erwartet inzwischen das Ende von Friedrich Merz. Der DAX reagiert mit einem Schulterzucken.Der starke US-Arbeitsmarkt brachte am Freitag erneut Zinssorgen: S&P 500 -0,38 %, Nasdaq Composite -0,29 %, Dow -0,51 %, Russell 2000 dagegen +0,25 % reagierten aber moderat. Die Payrolls stiegen im August um 162.000 statt rund 55.000 erwartet, die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 %. Auffällig war die Rotation innerhalb von Tech: Der Nasdaq 100 gewann 0,2 %, der Philadelphia Semiconductor Index sogar 3,4 %. Micron sprang 6,1 %, SanDisk 11,9 %.Der KI-/Memory-Trade zieht heute Morgen weiter. Der Kospi liegt gut 3 % vorne, SK Hynix steigt rund 6 %, Samsung knapp 4 %. Der Nikkei gewinnt rd. 0,8 %, Advantest etwa 5,7 %, der TOPIX rund 0,5 %. Treiber ist die Erwartung zusätzlicher AI-Compute-Nachfrage nach OpenAIs neuem GPT-6-Modell.KB Securities (großes Reserach-Haus in Südkorea) zufolge sind die Memory-Lagerbestände bei Samsung und SK Hynix inzwischen auf weniger als zehn Produktionstage gefallen. Für 2027 erwartet das Haus beim Bit-Bedarf von DRAM und NAND einen Vorsprung von mehr als zehn Prozentpunkten gegenüber dem Angebotswachstum. KB hält es deshalb für realistisch, dass die tatsächlich verkaufbare Memory-Menge 2027 zeitweise praktisch ausgeschöpft sein könnte.KB erwartet nun Rekordergebnisse über die kommenden drei Jahre und weiterhin umfangreiche Aktionärsrückführungen. Nach der jüngsten Korrektur bewertet das Haus SK Hynix auf Basis der erwarteten 2027er Gewinne nur noch mit ungefähr 3× KGV. Das Ziel sehen die Analysten rd. 140 % höher.AWS beschleunigt laut Lieferkettenberichten die Beschaffung von KI-Server-Racks und erhöht über den Designpartner Alchip seine Bestellungen für kundenspezifische 3-nm-Chips bei TSMC. Amazon hatte seine Investitionsplanung für 2026 zuvor von 200 auf 220 Mrd. $ angehoben. Auch die Rack- und Tray-Lieferanten Wiwynn und Foxconn sollen zusätzliche Aufträge erhalten haben.Bei TSMC dürfte der Produktionswert der 3-nm-Chips im laufenden Quartal erstmals den der 5-nm-Technologie übersteigen und mit mehr als 400 Mrd. NT$ bereits rund 30 % des Konzernumsatzes erreichen. Das verbessert den Produktmix und dürfte die Bruttomarge stützen. Gleichzeitig läuft der Hochlauf der 2-nm-Fertigung schneller als erwartet; als erste Kunden werden Apple, Nvidia und möglicherweise OpenAI gehandelt. Kurzum:Es gibt einen neuen "Drive" bei den Halbleitern nach der Vorstellung von GPT-6 Astra. Darauf gehen wir ab kommenden Mittwoch ab 15 Uhr in einer umfangreichen Lupe im Aktionärsbrief ein. Hier geht es zu Der Aktionärsbrief:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe