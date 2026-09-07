NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Als leicht positiv wertet Analyst Richard Vosser am Samstag die beschleunigte US-Zulassung von Etcamah gegen eine bestimmte Brustkrebs-Variante. Astrazeneca habe die FDA mit zusätzlichen Daten überzeugt, nachdem sich das Beratergremium der US-Behörde noch gegen eine Zulassung ausgesprochen habe./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 10:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 10:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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