Im Rahmen des Vertrags werden über 100 Osprey u8-Terminals sowie Konnektivitätsdienste an eine Dienststelle des US-Verteidigungsministeriums geliefert

REDMOND, Washington, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 20 Millionen US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium (DoD) über mehr als 100 Kymeta Osprey u8-Terminals erhalten hat, die zusammen mit Multi-Orbit-Konnektivitätsdiensten über das globale Kymeta Broadband (KBB)-Netzwerk bereitgestellt werden.

Dieser Auftrag festigt die Position von Kymeta als führender und am häufigsten eingesetzter Anbieter von Multi-Orbit-Flachbildschirmantennen für verschiedene Abteilungen des Verteidigungsministeriums. Mit der Fertigstellung dieses Auftrags stehen die Satellitenkommunikationslösungen (SATCOM) von Kymeta den US-Streitkräften für alle operativen Anforderungen bereit. Dieser Auftrag knüpft an die Dynamik mehrerer Aufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar an, die mit anderen Abteilungen abgeschlossen wurden.

Ausgestattet mit zuverlässigen KBB-Diensten, die Konnektivität über die geostationäre Umlaufbahn (GEO) und die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) bieten, hat Kymeta über 100 "Osprey u8"-Terminals ausgeliefert, die nahtlos zwischen Netzwerken mit Übertragungssicherheit (TRANSEC) und solchen ohne TRANSEC umschalten können. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner Konfiguration mit geringem Platz-, Gewichts- und Leistungsbedarf (SWaP) hat sich das Osprey u8-Terminal im Einsatz bewährt und gewährleistet auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen eine effektive, unterbrechungsfreie Leistung.

Mit diesem jüngsten Auftrag hat Kymeta im Jahr 2026 nun Terminalgeräte und Konnektivitätsdienste im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar an diesen speziellen Zweig des Verteidigungsministeriums geliefert.

Die Lösungen von Kymeta unterstützen einen PACE-Ansatz (Primär, Alternativ, Notfall und Notfallvorbereitung) für die Kommunikation und bieten militärischen Anwendern flexible Verbindungsmöglichkeiten, die darauf ausgelegt sind, die Widerstandsfähigkeit der Kommunikation und die Betriebskontinuität zu verbessern. Kymeta stellt nun auf AutoPACE um und macht durch seine intelligente Kommunikationsplattform das manuelle Umschalten zwischen verschiedenen Verbindungsquellen überflüssig.

"Dieser Auftrag ist eine Bestätigung seitens des Militärs, dass Kymeta sein Versprechen einhalten kann, zuverlässige Konnektivität für einsatzkritische Operationen bereitzustellen", so Manny Mora, CEO von Kymeta. "Gemeinsam mit unseren Partnern im Bereich der nationalen Sicherheit bauen wir unsere Position als vertrauenswürdiger und geschätzter Partner weiter aus und sorgen für eine stetige und solide Dynamik."

Die Zusammenarbeit von Kymeta mit verschiedenen Abteilungen des Verteidigungsministeriums unterstreicht das Engagement des Unternehmens, verteilten Streitkräften, die weltweit in umkämpften und sich rasch verändernden Konfliktgebieten im Einsatz sind, eine ausfallsichere Konnektivität zu gewährleisten.

Aus Sicherheitsgründen kann der jeweilige Zweig innerhalb des Verteidigungsministeriums nicht namentlich genannt werden.

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