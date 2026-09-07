Bei Nike kommt aktuell einiges zusammen. Der Konzern steckt weiter mitten im Turnaround, China läuft schwach und die Aktie hat in diesem Jahr deutlich verloren. Jetzt folgt auch noch der Rauswurf aus dem S&P 100. Gleichzeitig baut CEO Elliott Hill die Führung weiter um und versucht, Nike über neue Produkte, stärkere Händlerbeziehungen und mehr Kontrolle im China-Geschäft wieder auf Kurs zu bringen. Nike fliegt aus dem S&P 100 Zum 21. September wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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