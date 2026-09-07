Die Deutsche Telekom holt mit Jan Hofmeyr einen erfahrenen Manager von Amazon Web Services in den Vorstand. Ab November soll er Netze, Cloud, künstliche Intelligenz und digitale Produkte enger miteinander verzahnen. Bei einem Aktienkurs von rund 28,40 € sehen einige Analysten den fairen Wert bereits bei 40 €. Ob dieses Potenzial gehoben wird, hängt jedoch weniger von der Personalie selbst als von einem konkreten Auftrag ab: Die Telekom muss ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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