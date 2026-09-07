Laichingen (ots) -Das Vergleichsportal GOLD.DE stellt zum "Tag des Goldes" 2026 mit dem Thema "Finanzielle Bildung" eine entsprechende Umfrage unter jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 35 Jahren vor.Zum bundesweiten "Tag des Goldes" am 7. September rückt GOLD.DE, Deutschlands führendes Edelmetall Vergleichsportal, zusammen mit der Rheinische Scheidestätte als Partner in diesem Jahr die finanzielle Bildung junger Menschen in den Mittelpunkt. Eine im Auftrag von GOLD.DE durchgeführte Umfrage unter 1.000 Menschen im Alter von 16 bis 35 Jahren zeigt: Finanzielle Grundbildung ist längst keine Selbstverständlichkeit. Fast jeder Dritte (32 Prozent) beantwortet höchstens eine von drei einfachen Finanzfragen richtig, nur ein Drittel (33,5 Prozent) besteht den Basis-Test vollständig. "Finanzielle Bildung entscheidet mit darüber, wie sicher junge Menschen später wirtschaftlich aufgestellt sind", so Korbinian G. Penzkofer, Geschäftsführer der ADEOS MEDIA GmbH (GOLD.DE / edelmetalle.de). "Unsere Umfrage zeigt, dass hier noch viel Luft nach oben ist - und dass Aufklärung früh mit kleinen Schritten starten und nicht allein Social Media überlassen werden sollte. Genau deshalb engagieren wir uns mit dem Tag des Goldes für mehr Finanzwissen, unabhängig davon, ob am Ende Gold, Aktien oder Tagesgeld die passende Anlageform ist."Inflation, Risikostreuung, Gehaltsabrechnung: Wissen bleibt lückenhaftAm schwächsten schneiden die Befragten bei einer Alltagsfrage ab: Nur 52,2 Prozent kennen die aktuelle Inflationsrate in Deutschland, zwei von fünf Befragten (40,0 Prozent) überschätzen sie deutlich. Auch das Prinzip der Risikostreuung ("Diversifikation") ist nur für 67,1 Prozent klar - jeder Fünfte verwechselt es mit reiner Zinsjagd. Am besten beherrschen die 16- bis 35-Jährigen noch den Unterschied zwischen Brutto- und Nettogehalt (74,9 Prozent richtig) - dennoch weiß auch hier jeder Vierte nicht genau, was vom eigenen Lohn abgezogen wird.Social Media ersetzt die FinanzlehrerinBesonders deutlich wird der Nachholbedarf bei der Frage, wer jungen Menschen den Umgang mit Geld beibringt: Die Schule spielt mit nur 9,8 Prozent kaum eine Rolle - deutlich weniger als Social Media (19,0 Prozent), das Elternhaus (30,5 Prozent) oder das eigenständige Aneignen von Finanzwissen (34,7 Prozent). Mit steigendem Alter verlagert sich die Wissensquelle zunehmend vom Elternhaus hin zum "Selbst beigebracht" - ein Hinweis darauf, dass strukturierte Finanzbildung im Bildungssystem fehlt und junge Menschen sich das nötige Wissen eigenständig zusammensuchen müssen.Know-Do-Gap: Anlageformen wie Gold bekannt, aber kaum genutztAuch beim Blick auf konkrete Anlageformen zeigt sich eine deutliche Lücke zwischen Wissen und Handeln: 72,0 Prozent der Befragten kennen Gold als Anlageform - genutzt wird es aber nur von 20,6 Prozent. Ähnliche Lücken zeigen sich bei Immobilien (72,6 Prozent kennen, 12,5 Prozent nutzen) und Kryptowährungen (71,6 Prozent kennen, 22,6 Prozent nutzen). Besonders auffällig: Mehr als jeder Vierte (25,8 Prozent) legt aktuell überhaupt kein Geld an - bei den 16- bis 20-Jährigen sind es sogar 35,1 Prozent.Tag des Goldes: Aufklärung statt ZufallswissenGOLD.DE feiert zusammen mit Händlern, Goldankäufern, Prägestätten und Partnern den 7.9. als Tag des Goldes - angelehnt an die Ordnungszahl 79, unter der Gold (Au, lateinisch Aurum) im Periodensystem geführt wird. Mit dem "Tag des Goldes 2026" unter dem Motto "(Fehlende) Finanzielle Bildung" will GOLD.DE einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. Neben der Umfrage stellt das Portal an diesem Tag kostenfreie Informationsangebote bereit, darunter einen Elternleitfaden mit konkreten Tipps, wie Familien den Umgang mit Geld altersgerecht vermitteln können. (Mehr: gold.de/elternleitfaden)Über die UmfrageFür die Umfrage wurden im August 2026 1.000 Personen im Alter von 16 bis 35 Jahren in Deutschland zu ihrem Finanzwissen, ihrer Selbsteinschätzung und ihrem Umgang mit verschiedenen Anlageformen befragt. Die Erhebung ist nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentativ zusammengesetzt.Tag des GoldesAuf der Webseite tagdesgoldes.de sowie auf den Social-Media-Kanälen von GOLD.DE startet am 7.9. ein Gewinnspiel rund um das Thema Gold und andere Edelmetalle. Zu gewinnen gibt es Goldbarren im Gesamtwert von über 5.000 Euro, gesponsert von dem diesjährigen Partner Rheinische Scheidestätte GmbH. Außerdem werden Gold-Fans dazu aufgerufen, ihre eigenen Geschichten und Verbindungen zum Edelmetall unter den Hashtags TagDesGoldes und AU79 zu teilen.Über GOLD.DEGOLD.DE ist Deutschlands führendes Vergleichsportal für Edelmetalle und listet aktuelle Preise sowie umfassende Informationen für den An- und Verkauf von physischer Ware. Das Portal ist seit dem 01.12.2009 online und wird von der ADEOS MEDIA GmbH betrieben. Zu GOLD.DE gehört auch die Web-App edelmetalle.de mit der sich physische Edelmetalle digital und anonym verwalten lassen. Die Plattform bietet Portfolioanalyse, aktuelle Marktdaten und eine intuitive Benutzeroberfläche für Privatanleger.Über Rheinische Scheidestätte GmbHDie Rheinische Scheidestätte GmbH wurde 2012 in Düsseldorf gegründet und zählt heute zu den bekanntesten und größten Edelmetallhändlern Deutschlands. Mit über 20 Standorten bundesweit (Stand: August 2026) und rund 100 Mitarbeitenden hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich als zuverlässiger Partner im Edelmetallhandel etabliert. Zum Leistungsspektrum gehören der Ankauf von Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin und Palladium sowie der Ankauf von Schmuck und Uhren. Ein weiteres zentrales Geschäftsfeld ist der Verkauf von Investmentprodukten, darunter hochwertige Münzen, Barren und exklusive Goldgeschenke. Ein besonderes Highlight ist der hauseigene Goldbarren der Rheinischen Scheidestätte, der mit einem modernen und hochwertigen Design überzeugt.. Alle Barren werden ausschließlich von deutschen Herstellern mit LBMA-Zertifizierung (London Bullion Market Association) geprägt, und Münzen werden direkt von Landeszentralbanken bezogen. Dies gewährleistet höchste Reinheit, geprüfte Herkunft und maximale Transparenz.Pressekontakt:ADEOS MEDIA GmbHKorbinian G. PenzkoferGeschäftsführerTel: +49 (0) 7333 95 34 20E-Mail: presse@gold.deD-89150 Laichingen, Deutschlandwww.gold.de / www.edelmetalle.defr financial relations gmbhSabine DabergottDirector Public RelationsLouisenstraße 97D-61348 Bad Homburg/GermanyTelefon: +49 (0) 6172-27159-30Mobil: +49 (0) 15560194662Fax: +49 (0) 6172-27159-69www.financial-relations.deOriginal-Content von: GOLD.DE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183272/6346549