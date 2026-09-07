Hamburg (ots) -Die etablierte Faktenkontor-Agenturgruppe stellt sich grundlegend neu auf. Als PER Group organisiert sie ihr Geschäftsmodell künftig nicht mehr von einzelnen Agenturdisziplinen her, sondern von der gewünschten Wirkung für den Kunden. Kommunikation, Daten, Insights und Technologie werden dafür zu individuellen "Impact Architectures" verbunden.Die Lage: Mehr Kommunikation - aber nicht automatisch mehr Wirkung. Mehr Daten - aber nicht automatisch bessere Entscheidungen. Mehr Technologie - aber nicht automatisch mehr Erfolg. Unternehmen verfügen heute über mehr Content, Informationen, Kanäle und technologische Möglichkeiten als je zuvor. Gleichzeitig wächst der Druck auf Kommunikationsabteilungen, ihren konkreten Beitrag zu den Unternehmenszielen nachzuweisen.Die bisherige Faktenkontor-Gruppe zieht daraus eine Konsequenz: Sie denkt Agentur komplett neu. Unter dem Namen PER Group organisiert sich die Gruppe als Netzwerk spezialisierter Impact Architects. Dabei steht nicht mehr die Frage im Mittelpunkt, welche Kommunikationsmaßnahme, Analyse oder Technologie eingesetzt werden soll, sondern: Welche Wirkung soll für den Kunden erzielt werden? Mehr Sichtbarkeit? Mehr Vertrauen? Mehr Akzeptanz? Mehr Wachstum?Erst wenn das Ziel klar ist, entsteht die passende Impact Architecture. Darunter versteht die PER Group ein individuell entwickeltes Wirkungssystem, das Kommunikation, Daten, Insights und Technologie so verbindet, dass sie messbar auf die Unternehmensziele einzahlen. Das Motto lautet: Less Noise. More Impact."Wir bieten nicht einfach bessere Beratung, kreativere Kommunikation oder mehr Technologie an", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der PER Group. "Unternehmen brauchen nicht noch mehr von allem. Sie brauchen die richtige Kombination - konsequent ausgerichtet auf die Wirkung, die sie erzielen wollen. Dafür haben wir die Impact Architects geschaffen."Fünf Gesellschaften unter einem gemeinsamen ModellMit der strategischen Neuausrichtung wird auch die Markenarchitektur der Gruppe neu geordnet. Die Holding der bisherigen Faktenkontor-Gruppe wird zur PER Group. Aus PER Agency und PER Consulting wird zukünftig PER Consulting, Akima heißt PER Connect, das IMWF firmiert als PER Intelligence, IMWF Austria als PER Insight und TIQ.Solutions tritt unter PER Solutions auf.Die fünf spezialisierten Gesellschaften bringen ihre Expertise in drei Kompetenzfeldern ein: Communication & Brand, Data & Evaluation sowie AI & Technology. Je nach Aufgabe arbeiten sie eigenständig oder in gesellschaftsübergreifenden Teams zusammen.PER Consulting gestaltet strategische Kommunikation, Positionierung, Reputation und Marke. PER Connect verbindet B2B PR und Online Marketing. PER Intelligence liefert Daten, Evaluation und Reputationsmessung. PER Insight übersetzt Medien-, Diskurs- und Stakeholderdaten in strategische Empfehlungen. PER Solutions entwickelt Daten-, KI- und Technologielösungen.Welche Kompetenzen Teil einer Impact Architecture werden, hängt vom angestrebten Ziel ab. Ein Kunde kann weiterhin die spezialisierte Leistung einer einzelnen Gesellschaft beauftragen. Erfordert eine Aufgabe mehr, werden die Kompetenzen der Gruppe zu einer individuellen Lösung gebündelt.Kommunikation muss ihren Wertbeitrag beweisenHinter der Idee der Impact Architecture steht zudem ein verändertes Verständnis von Unternehmenskommunikation. Kommunikation beansprucht zunehmend eine strategische Rolle im Unternehmen. Dadurch wächst aus Sicht der PER Group der Anspruch, ihren Beitrag auch in Managementkategorien beschreiben und nachweisen zu können."Wenn Kommunikation auf C-Level mitspielen will, muss sie auch auf C-Level denken", sagt Jörg Forthmann; Geschäftsführer der PER-Group. "Reichweite, Veröffentlichungen und Interaktionen bleiben wichtige Kennzahlen. Doch ein Vorstand muss wissen, was sich dadurch für das Unternehmen verändert. Hat Kommunikation Vertrauen geschaffen, Akzeptanz erhöht, Wahrnehmung verändert oder zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen? Kommunikationsziele müssen deshalb aus Unternehmenszielen abgeleitet werden."Vom Leistungsportfolio zur WirkungsarchitekturDie Neuausrichtung verändert damit nicht nur den Außenauftritt, sondern auch die Logik der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe."Wenn wir von unseren Kunden verlangen, Kommunikation anders zu denken, müssen wir auch Agentur anders denken", erklärt Dr. Roland Heintze. "Deshalb haben wir nicht einfach unsere Gesellschaften umbenannt und unter ein gemeinsames Logo gestellt. Wir organisieren unsere Kompetenzen vom gewünschten Impact her. Manchmal braucht ein Kunde dafür einen Spezialisten, manchmal eine Kombination aus Kommunikation, Daten, Insights und Technologie in einem gemeinsamen System. Unsere Aufgabe ist es, die perfekt passende Architektur für seine Ziele zu bauen."Die bisherige Faktenkontor-Gruppe gehört zu den größeren inhabergeführten Kommunikationsgruppen in Deutschland und belegt im aktuellen Pfeffer-Ranking der PR-Agenturen Platz 12. Mit der Neuaufstellung als PER Group soll aus den historisch gewachsenen Spezialisierungen ein gemeinsames Leistungs- und Wirkungsmodell entstehen.Interviews und HintergrundgesprächeJörg Forthmann und Dr. Roland Heintze stehen für Interviews und Hintergrundgespräche zur Neuaufstellung der PER Group zur Verfügung. Mögliche Themen sind unter anderem die Zukunft des Agenturmodells im KI-Zeitalter, der messbare Wertbeitrag von Unternehmenskommunikation, Kommunikation als C-Level-Funktion, Impact statt Output sowie die Frage, wie Kommunikation, Daten, Insights, KI und Technologie künftig zusammenspielen müssen.Über die PER GroupMehr Kommunikation - aber nicht mehr Wirkung. Mehr Daten - aber nicht bessere Entscheidungen. Und mehr Technologie - aber nicht mehr Erfolg. Deshalb verbindet die PER Group als Netzwerk spezialisierter Impact Architects Kommunikation, Daten und Technologie zu Impact Architectures, die messbar auf die Ziele von Unternehmen einzahlen.Less Noise. More Impact.Pressekontakt:PER GroupJörg ForthmannE-Mail: Joerg.Forthmann@per-group.comTelefon: +49 40 253185-111Ludwig-Erhard-Straße 37D-20459 Hamburgwww.PER-Group.comOriginal-Content von: PER Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183275/6346547