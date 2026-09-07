In den Maklerhäusern werden neue Karriere- und Nachfolgemodelle benötigt, um zukunftsfähig zu bleiben. Dabei wird das Thema "Lebensphasenorientierung" zu einem Wettbewerbsfaktor. Für Vermittlerinnen besteht die Chance, den Wandel aktiv mitzugestalten. Ein Artikel von Ute Geishauser, flow im business Beratung I Coaching I MentoringKlassische, geradlinige Erwerbsbiografien werden seltener. Elternzeit, Teilzeit, Pflege, berufliche Neuorientierung oder Selbstständigkeit verändern Einkommen, Vorsorgemöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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