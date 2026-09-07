Junge Käufergruppen weichen angesichts hoher Immobilienpreise häufiger auf ältere Bestandsimmobilien aus. Eine aktuelle Europace-Auswertung zeigt: Rund jeder dritte Käufer unter 36 Jahren plant bereits bei der Finanzierung ein Modernisierungsbudget ein. Junge Menschen finanzieren häufiger ältere und energetisch schwächere Immobilien. Gleichzeitig kalkuliert rund jeder dritte Käufer unter 36 Jahren ein Modernisierungsbudget ein. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Europace AG auf Basis von Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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