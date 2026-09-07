Ruhiger DAX-Auftakt, schwache Konjunktursignale überraschen

Der DAX startet nahezu unverändert in die neue Handelswoche. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich kaum bewegt und tendiert zum Handelsauftakt seitwärts. Die Vorgaben aus den USA fallen gemischt aus. In Asien konnte der Nikkei 225 den Handel mit einem deutlichen Aufschlag beenden.

Makroökonomischer Überblick

Für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem ein unerwartet schwaches Signal aus Deutschland. Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes ist im Juli saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent zurückgegangen. Volkswirte hatten im Vorfeld mit einem leichten Anstieg gerechnet. Besonders die Automobilindustrie belastete das Ergebnis, nachdem die Produktion dort deutlich nachgab. Auch die Vormonatsdaten wurden nach unten revidiert. Die Zahlen unterstreichen, dass die Erholung der deutschen Industrie weiterhin fragil bleibt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

E.ON gehört zu den gefragtesten Titeln im frühen Handel und verzeichnet Kursgewinne. Auslöser ist die verstärkte Diskussion über die Ertragschancen im regulierten Netzgeschäft. Marktteilnehmer richten ihren Blick insbesondere auf die laufenden regulatorischen Rahmenbedingungen für den Netzausbau. Die Perspektive steigender Investitionen in die Strominfrastruktur und mögliche attraktive Renditen für Netzbetreiber sorgen für Kaufinteresse.

Vonovia steht dagegen unter Druck. Anleger reagieren vorsichtig auf die anhaltende Zinsdiskussion im europäischen Immobiliensektor. Während das operative Geschäft und das Mietwachstum als stabil gelten, erhöhen steigende Finanzierungskosten den Druck auf die Branche. Hinzu kommen politische Unsicherheiten rund um den deutschen Wohnungsmarkt, die aktuell als zusätzlicher Belastungsfaktor wahrgenommen werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull HD7PD2 69,22 19073,123321 Punkte 3,75 Open End DAX Bear UR2DX2 6,41 26607,291611 Punkte 40,77 Open End X-DAX Bear UG6Y9S 15,86 27557,705737 Punkte 16,46 Open End Gold Bull UR212T 10,13 4284,86742 USD 40,47 Open End Micron Technology Inc. Bull UR1VV3 25,00 762,073603 USD 3,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX Put UR2B18 6,63 26000,00 Punkte 17,57 20.11.2026 Amazon Inc. Call UN3N2X 1,88 280,00 USD 5,69 17.03.2027 Allianz SE Call UN4W2J 2,99 480,00 EUR 6,58 15.12.2027 Gold Call UR072F 38,01 4500,00 USD 5,70 18.06.2027 Ferrari N.V. Call UR19Y9 1,29 450,00 EUR 6,97 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long HD6SG4 15,81 13032,038293 Punkte 2 Open End Vistra Corp. Long UG070Y 0,92 99,612524 USD 3 Open End Vistra Corp. Long UG070T 4,72 74,721664 USD 2 Open End Talanx AG Long UG6RF3 10,87 63,653617 EUR 2 Open End DAX Long UG6H7P 1,05 24320,9054 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.