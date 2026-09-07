Ruhiger DAX-Auftakt, schwache Konjunktursignale überraschen

Der DAX startet nahezu unverändert in die neue Handelswoche. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich kaum bewegt und tendiert zum Handelsauftakt seitwärts. Die Vorgaben aus den USA fallen gemischt aus. In Asien konnte der Nikkei 225 den Handel mit einem deutlichen Aufschlag beenden.
Makroökonomischer Überblick
Für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem ein unerwartet schwaches Signal aus Deutschland. Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes ist im Juli saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent zurückgegangen. Volkswirte hatten im Vorfeld mit einem leichten Anstieg gerechnet. Besonders die Automobilindustrie belastete das Ergebnis, nachdem die Produktion dort deutlich nachgab. Auch die Vormonatsdaten wurden nach unten revidiert. Die Zahlen unterstreichen, dass die Erholung der deutschen Industrie weiterhin fragil bleibt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
E.ON gehört zu den gefragtesten Titeln im frühen Handel und verzeichnet Kursgewinne. Auslöser ist die verstärkte Diskussion über die Ertragschancen im regulierten Netzgeschäft. Marktteilnehmer richten ihren Blick insbesondere auf die laufenden regulatorischen Rahmenbedingungen für den Netzausbau. Die Perspektive steigender Investitionen in die Strominfrastruktur und mögliche attraktive Renditen für Netzbetreiber sorgen für Kaufinteresse.
Vonovia steht dagegen unter Druck. Anleger reagieren vorsichtig auf die anhaltende Zinsdiskussion im europäischen Immobiliensektor. Während das operative Geschäft und das Mietwachstum als stabil gelten, erhöhen steigende Finanzierungskosten den Druck auf die Branche. Hinzu kommen politische Unsicherheiten rund um den deutschen Wohnungsmarkt, die aktuell als zusätzlicher Belastungsfaktor wahrgenommen werden.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|HD7PD2
|69,22
|19073,123321 Punkte
|3,75
|Open End
|DAX
|Bear
|UR2DX2
|6,41
|26607,291611 Punkte
|40,77
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG6Y9S
|15,86
|27557,705737 Punkte
|16,46
|Open End
|Gold
|Bull
|UR212T
|10,13
|4284,86742 USD
|40,47
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Bull
|UR1VV3
|25,00
|762,073603 USD
|3,55
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UR2B18
|6,63
|26000,00 Punkte
|17,57
|20.11.2026
|Amazon Inc.
|Call
|UN3N2X
|1,88
|280,00 USD
|5,69
|17.03.2027
|Allianz SE
|Call
|UN4W2J
|2,99
|480,00 EUR
|6,58
|15.12.2027
|Gold
|Call
|UR072F
|38,01
|4500,00 USD
|5,70
|18.06.2027
|Ferrari N.V.
|Call
|UR19Y9
|1,29
|450,00 EUR
|6,97
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|HD6SG4
|15,81
|13032,038293 Punkte
|2
|Open End
|Vistra Corp.
|Long
|UG070Y
|0,92
|99,612524 USD
|3
|Open End
|Vistra Corp.
|Long
|UG070T
|4,72
|74,721664 USD
|2
|Open End
|Talanx AG
|Long
|UG6RF3
|10,87
|63,653617 EUR
|2
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H7P
|1,05
|24320,9054 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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