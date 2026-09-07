Wir geben Ihnen hier ein Update zur KI-Stromversorgung, denn wir müssen uns neu aufstellen, nachdem einige Positionen über Stop-Loss-Limit herausgefallen sind. Zur Erinnerung: McKinsey veranschlagt die weltweit notwendigen Investitionen in Rechenzentren bis 2030 auf annähernd 7 Bio. $.
Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zu Beginn dieses Trends: Die Börse hat die Geschichte inzwischen entdeckt. EATON beispielsweise wird bereits mit dem 36,5-Fachen des für 2026 erwarteten Gewinns bewertet, NVENT ELECTRIC mit knapp dem 35-Fachen.
Wir suchen deshalb nicht nach den Unternehmen mit der spektakulärsten KI-Story, sondern nach Ausrüstern, die auch dann hervorragend positioniert bleiben, wenn der Rechenzentrumsboom irgendwann einen Gang zurückschaltet. Gefragt sind starke Marktpositionen, zusätzliche Wachstumstreiber außerhalb der Künstlichen Intelligenz und eine Bewertung, die noch nicht sämtliche guten Nachrichten vorwegnimmt. In der Termin-Börse daily haben wir drei Titel für Sie herausgesucht (KLICK HIER).
Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zu Beginn dieses Trends: Die Börse hat die Geschichte inzwischen entdeckt. EATON beispielsweise wird bereits mit dem 36,5-Fachen des für 2026 erwarteten Gewinns bewertet, NVENT ELECTRIC mit knapp dem 35-Fachen.
Wir suchen deshalb nicht nach den Unternehmen mit der spektakulärsten KI-Story, sondern nach Ausrüstern, die auch dann hervorragend positioniert bleiben, wenn der Rechenzentrumsboom irgendwann einen Gang zurückschaltet. Gefragt sind starke Marktpositionen, zusätzliche Wachstumstreiber außerhalb der Künstlichen Intelligenz und eine Bewertung, die noch nicht sämtliche guten Nachrichten vorwegnimmt. In der Termin-Börse daily haben wir drei Titel für Sie herausgesucht (KLICK HIER).
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